中職／猿隊名單2驚奇 霸林爵左腳踝不適、外野選黃敬瑋
樂天桃猿隊總冠軍賽名單沒看到霸林爵的名字，引起球迷熱烈討論，總教練曾豪駒解釋，霸林爵因近期左腳踝不適，因此改選擇必贏多。
霸林爵今年出賽23場，戰績8勝6敗，防禦率4.01，其中對中信兄弟投8場，戰績5勝2敗、防禦率3.99，而必贏多今年出賽4場都是對上兄弟，戰績1勝2敗，防禦率6.06，表現不盡理想。
也因此28人名單出現時，猿隊捨霸林爵、擇必贏多的決定，引發外界好奇，曾豪駒也提出霸林爵身體不適的解答，回應外界疑惑。
猿隊野手方面也有驚奇，外野手黃敬瑋本季僅出賽7場，有在名單內，最近一次出賽還是在7月22日；反而是本季出賽59場的邱丹、33場的余德龍都沒有進入28人名單。
黃敬瑋首次入選總冠軍賽名單，猿隊其他總冠軍賽新面孔還有張閔勛、成晉、馬傑森、陳冠宇、許峻暘、曾仁和、林子崴，都是第1次參與。
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