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棒球／鈴木一朗熱投131球完投9局 聯手松坂大輔擊敗高中女棒

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木一朗（左）與松坂大輔（右）。 （美聯社、中央社）
鈴木一朗（左）與松坂大輔（右）。 （美聯社、中央社）

49歲的日本傳奇球星鈴木一朗，退休後對棒球的熱情尚未消退，他一手創建的草野球隊伍「KOBE CHIBEN」，今日在東京巨蛋迎戰日本女高中生代表隊進行表演賽，身穿1號球衣的一朗扛下先發投手重任，游擊手則由42歲的「平成怪物」松坂大輔擔任。

一朗並沒有因為對手是女高中生就手下留情，本場比賽他擔任「二刀流」，全場完投9局，熱投131球、狂飆14K，失1分，最快球速達到134公里。打擊部分4打數0安打，還在滿壘時打出雙殺打，讓他十分懊惱，松坂大輔卻在休息室大笑。

松坂大輔今天則是身穿熟悉的18號球衣擔任第4棒游擊手，本場比賽4打數3安打，其中有一支扎實的二壘安打，在游擊防區的守備表現也可圈可點。

最終KOBE CHIBEN以7：1獲勝。比賽中表情嚴肅的一朗，比賽結束後也終於露出了笑容。他在賽後訪問時表示，「我投到筋疲力盡了，這次的嘗試是一個很好的機會，達到我作為一名運動員的極限，這是擔任職業球員時做不到的，所以我決定這樣做。」

日本 鈴木 東京

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