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中職／總冠軍28人兄弟複製貼上 桃猿捨棄霸林爵
中華職棒總冠軍賽今天公布28人名單，樂天桃猿隊洋投選擇狂威、必贏多、豪勁，霸林爵遭捨棄；中信兄弟隊將挑戰賽名單「複製貼上」，周思齊、張志豪兩老將未能補上。
樂天桃猿隊捨棄今年貢獻8勝6敗、130.1局的霸林爵，洋投配置選擇帶入2先發、1後援，另外捕手方面雖然列入4人，不過廖健富應以一壘、指定打擊為主，另外例行賽尾聲傳出傷情的陳禹勳、陳冠宇、朱俊祥也都列入。
中信兄弟隊在季後挑戰賽擊敗味全龍隊，晉級冠軍戰後陣容不變，也代表周思齊、張志豪本季確定不會再上場，整份名單都已有季後賽經驗。
樂天桃猿（28人名單）
投手（12人）：陳禹勳、陳冠宇、朱俊祥、必贏多、王溢正、狂威、許峻暘、曾仁和、賴鴻誠、林子崴、豪勁、黃子鵬
捕手（4人）：林泓育、張閔勛、廖健富、嚴宏鈞
野手（12人）：梁家榮、林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、林立、朱育賢、馬傑森、成晉、黃敬瑋、藍寅倫、陳晨威
中信兄弟（28人名單）
投手（12人）：官大元、蔡齊哲、鄭凱文、泰樂、江忠城、王奕凱、李振昌、呂彥青、李吳永勤、黃恩賜、德保拉、吳哲源
捕手（3人）：福來喜、高宇杰、陳家駒
野手（13人）：王威晨、岳政華、潘志芳、陳子豪、黃韋盛、陳文杰、杜家明、詹子賢、許基宏、林書逸、江坤宇、宋晟睿、岳東華
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