中職／總冠軍28人兄弟複製貼上 桃猿捨棄霸林爵

中華職棒總冠軍賽今天公布28人名單，樂天桃猿隊洋投選擇狂威、必贏多、豪勁，霸林爵遭捨棄；中信兄弟隊將挑戰賽名單「複製貼上」，周思齊、張志豪兩老將未能補上。

樂天桃猿隊捨棄今年貢獻8勝6敗、130.1局的霸林爵，洋投配置選擇帶入2先發、1後援，另外捕手方面雖然列入4人，不過廖健富應以一壘、指定打擊為主，另外例行賽尾聲傳出傷情的陳禹勳、陳冠宇、朱俊祥也都列入。

中信兄弟隊在季後挑戰賽擊敗味全龍隊，晉級冠軍戰後陣容不變，也代表周思齊、張志豪本季確定不會再上場，整份名單都已有季後賽經驗。