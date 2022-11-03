WBC／日本預賽票價最高破萬 外野也要1300元

2023年世界棒球經典賽中華隊票價最高來到3200元，引起球迷熱烈討論，在東京舉行的B組預賽價格也很可觀，最高來到日幣5萬元（約台幣10902元），外野席位也要日幣6千元（約台幣1308元）。

經典賽B組賽事都在東京巨蛋舉行，票價已在日前出爐，以同樣預賽來看，一樓席位最貴的是鑽石包廂席的5萬日幣，另外冠軍席是3萬日幣（約台幣6542元），兩種席位都是黑色皮椅，鑽石席還配有小餐桌、平板等設備。

貼近球場的Excite席則是3萬6千日幣（約台幣7844元），其他內野一樓席位則是從2萬2千日幣（約台幣4797元）到1萬日幣（2181元）不等，內野站票也要8千日幣（約台幣1745元）；內野二樓則是8千日幣到6千日幣。

台灣舉辦的A組預賽中華隊內野熱區最高3200、外野1000元，非中華隊場次內野500元，外野300元；東京巨蛋預賽非日本隊賽事的內野都是自由席，票價2500日圓（約545台幣）。