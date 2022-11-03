聽新聞
test
0:00 / 0:00
WBC／中華隊票價出爐！最高3200元、平均2200元
2023世界棒球經典賽今天舉行賽事啟動記者會，在台灣舉辦的A組預賽票價也出爐，中華隊出賽場次最高價來到3200元，平均票價則為2200元，考驗台灣球迷口袋深度。
中華隊在本屆經典賽分在A組，與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬一共五支隊伍，要爭取前2名的出線機會，中華隊將在3月8日對上巴拿馬隊，接下來依序在10日對義大利、11日對荷蘭、12日對古巴，A組前2名將在3月14日出發前往東京參加八強複賽。
中華隊出賽場次中，內野熱區最高價為3200元，外野票價1000元，非中華隊場次內野價格為500元、外野300元，中華隊出賽場次平均票價為2200元。
經典賽中華隊套票11月21日將在將在拓元售票系統正式開賣，11月16日開放中信卡友套票優先購；12月2日經典賽中華隊正式賽單場票全面開賣，11月29日開放中信卡友單場票搶先購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言