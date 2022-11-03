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WBC／中華隊票價出爐！最高3200元、平均2200元

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2013年WBC世界棒球經典賽，中華隊打進第二輪複賽。圖／聯合報系資料照
2013年WBC世界棒球經典賽，中華隊打進第二輪複賽。圖／聯合報系資料照

2023世界棒球經典賽今天舉行賽事啟動記者會，在台灣舉辦的A組預賽票價也出爐，中華隊出賽場次最高價來到3200元，平均票價則為2200元，考驗台灣球迷口袋深度。

中華隊在本屆經典賽分在A組，與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬一共五支隊伍，要爭取前2名的出線機會，中華隊將在3月8日對上巴拿馬隊，接下來依序在10日對義大利、11日對荷蘭、12日對古巴，A組前2名將在3月14日出發前往東京參加八強複賽。

中華隊出賽場次中，內野熱區最高價為3200元，外野票價1000元，非中華隊場次內野價格為500元、外野300元，中華隊出賽場次平均票價為2200元。

經典賽中華隊套票11月21日將在將在拓元售票系統正式開賣，11月16日開放中信卡友套票優先購；12月2日經典賽中華隊正式賽單場票全面開賣，11月29日開放中信卡友單場票搶先購。

中華隊 經典賽 棒球

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