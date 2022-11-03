日職／82歲王貞治確診 出現輕微發燒、喉嚨不適等症狀

日職軟銀隊今天宣布，軟銀球團會長「世界全壘打王」王貞治確診染疫，出現輕微發燒、喉嚨不適等症狀，目前在球隊宿舍隔離，並沒有安排住院的計畫。

王貞治今年82歲，在10月31日前往宮崎的秋訓基地前，檢測為陰性。不過根據《日刊體育》報導，昨天他在抵達目的地吃完晚餐後，體溫高達37.3度，今天一早檢測卻認為陽性，確定染疫。

最新消息指出王貞治體溫36度左右，雖然沒有發燒症狀，但喉嚨仍有不舒服的感覺，目前仍在球隊宿舍靜養，原定視察秋訓的首日行程也確定取消。