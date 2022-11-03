中職／陳傑憲、王鏡銘前進復興國中 體驗韻律體操的美

統一獅隊與台南市體育局合作推廣校園運動，為112年全運會在台南暖身宣傳，首站前進復興國中校慶典禮，特別安排明星選手陳傑憲、王鏡銘為復興國中韻律體操隊加油打氣。

復興國中韻律操隊是台南市韻律體操傳統強校，多名選手也將成為112年全運會台南市代表隊選手，陳傑憲、王鏡銘也和復興國中韻律體操隊學生互動，體驗揮舞彩帶的技巧與樂趣，並特別準備禮物提袋、護腕等給韻律體操隊學生，希望他們明年代表台南市能在112年全運會拿下佳績。

復興國中體操隊也特別準備精彩表演，給選手、學生們感受到韻律體操的美，陳傑憲表示：「很開心在休賽期間來到復興國中參與校慶活動，踏入校園看到學生的熱情和活力，真的是一件很棒的事情，而且這次體驗韻律體操中的揮舞彩帶項目，真的挺特別的，學生們也真的不簡單，要熟練且展現不一樣的美，真的好厲害，希望他們也能在比賽中拿到好成績，也歡迎他們賽季期間能夠進場為我們加油。」

校慶典禮時，統一獅球星展現超人氣魅力和親合力，與學生進行九宮格ＰＫ賽，讓復興國中校慶活動增添別於過去的體驗，獅隊吉祥物萊恩、盈盈擔任神秘嘉賓前進體育場，和學生們一起合影拍照同樂，彷彿成為運動會大明星