日職／回顧佐佐木朗希瘋狂表現 這項數據「更勝山本由伸」

羅德隊投手佐佐木朗希，最近才剛滿21歲，但已經在日職一軍投出一個令人驚奇的賽季。特別是4月10日對上歐力士飆出完全比賽，下場先發對火腿前八局又沒讓任何打者上壘，堪稱本季最具代表性的演出。甚至在某些數據的表現，還超越今年的澤村賞得主山本由伸。

根據日本媒體「Full-Count」報導，曾在多個美國媒體撰文分析的韓籍記者「Sung Min Kim」分享，表示佐佐木朗希今年「K%-BB%」這項數據高達30.6。由於這個數據代表一個投手的三振率比保送率高多少，因此能夠一定反映出投手的壓制程度。

相對而言，今年拿下澤村賞及洋聯三振王的山本由伸，這項數據表現則是21.8，比佐佐木還要更低。記者更強調這並不是三振率，且雖然只是其中一項表現，但還是反映了佐佐木這個賽季成績有多瘋狂。他也難以忘懷佐佐木連17局沒被上壘的表現，讚賞他的才能異於常人。

Roki Sasaki had a 30.6 K%-BB% rate this season. That’s not the K% rate. A K%-BB% rate! A relatively short, but an insane season he’s had. I don’t think I’ll get over his 17 consecutive perfect innings streak either. Special talent for sure. — Sung Min Kim (@sung_minkim) October 26, 2022

2001年11月3日生的佐佐木朗希，今年在球隊刻意的保護下，先發的間隔天數比一般投手較長，使得最終投球局數僅有129.1局，未達規定標準。但仍留下了9勝4敗，防禦率2.02的佳績。173次三振則僅次於山本由伸（205次）排行聯盟第二，每九局奪三振率（K/9）則高達12.04。