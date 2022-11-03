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日職／千賀滉大挑戰大聯盟 控球將影響先發行情？

聯合新聞網／ 綜合報導
軟銀王牌投手千賀滉大確定要挑戰大聯盟。 美聯社資料照
軟銀王牌投手千賀滉大確定要挑戰大聯盟。 美聯社資料照

軟銀王牌千賀滉大在宣布將挑戰大聯盟後吸引各隊關注，近日就有美媒推出自由球員排行榜，而身為矚目球星之一的千賀滉大則被排在第18名，薪水預測上更認為期能獲得1份至少4年8000萬美元合約，但也點出控球問題是一大隱憂。

據《The Athletic》推出的自由球員排行名單中，談及排在第18名的千賀滉大，讚揚他擁有100英哩快速球及上乘指叉球，同時還有曲球滑球等武器，而他今年在日職奪下11勝6敗ERA1.94，並在144局中狂飆156K，卻也送出了49次保送，因此外界對於其控球問題褒貶不一，恐怕無法撐常局數，這將會影響到是否能勝任球隊的先發投手。

儘管外界有些疑慮，但這控球問題似乎未影響到千賀滉大的行情，據傳已有多支球隊願意為其提出報價；日媒也透露，千賀滉大期望能擔任球隊先發，並想到有爭冠能力的球隊，而薪資將不會成為主要考量的因素。

薪水 薪資 時薪

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