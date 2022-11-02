快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／季後挑戰賽勝投換人 李振昌變呂彥青

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟守護神呂彥青守下戰果，中信兄弟擊敗味全龍晉級總冠軍賽。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟守護神呂彥青守下戰果，中信兄弟擊敗味全龍晉級總冠軍賽。記者黃仲裕／攝影

季後挑戰賽第三場勝利投手換人當，聯盟今天做出更正，李振昌勝投取消，呂彥青則從救援成功改為勝利投手，差別在投球局數，呂彥青投2局無失分，符合「充分且優異表現」之認定。

中信兄弟與味全龍隊的季後挑戰賽，在第3戰兄弟是在7局下超前比數以3：2獲勝，而李振昌是在7局上1出局時登板，當時被吉力吉撈．鞏冠轟出2分砲導致比數被扳平，後續解決2人。

李振昌在8局續投被敲2安、未取得出局數退場，接手的呂彥青拆彈成功，而且後援2局無失分，原本判定李振昌勝投、呂彥青救援成功。

不過聯盟今天更改勝利投手為呂彥青，並說明，「依照記錄特別規則，李振昌只投2/3局，任內失1分，符合後援投手，時間短暫且成效不著，接替投球的後援投手呂彥青投2局未失分，符合『充分且優異表現』之認定：投球局數與任內領先之投手相較，多1局（含）以上且無失分。勝利投手更正為呂彥青。」

呂彥青 李振昌 吉力吉撈

延伸閱讀

中職／讚呂彥青「拆彈」太關鍵 助總情不自禁為他鼓掌

圖輯／中職呂彥青後援2局無失分 中信擊敗味全晉級總冠軍賽

中職／龍隊劉時豪3支雙殺打要命 兄弟近9年8度前進台灣大賽

中職／不是桃猿不夠好 兄弟38戰28勝寫-7到+2逆襲稱帝

相關新聞

生澀轉大人 呂彥青扛終結者安心守護第九局

【撰文・鄧心瑜】 身上背負第一輪指名壓力，被定位在先發看似理所當然，不料發生確診意外，康復後從中繼起步當調整，誤打誤撞接下終結者重任，從一開始抗拒、擔心不能勝任到投出成績，成為教練團、球迷一致認

中職／季後挑戰賽勝投換人 李振昌變呂彥青

季後挑戰賽第三場勝利投手換人當，聯盟今天做出更正，李振昌勝投取消，呂彥青則從救援成功改為勝利投手，差別在投球局數，呂彥青...

中職／4度跟桃猿爭冠全敗 兄弟挑戰連霸須破魔咒

中信兄弟隊在季後挑戰賽通過味全龍隊的試煉，前進總冠軍賽，將與樂天桃猿隊爭霸，這是兄弟過往4度碰頭始終打不倒的對手，想要完...

中職／悍將秋訓練起來 「鋒總」要看到靈魂

富邦悍將隊的秋訓從今天起跑，預計練到11月底，一、二軍總教練丘昌榮、陳金鋒都勉勵選手努力訓練，利用這段時間強化自我，「鋒...

梅花旗／邱志鵬先發好投 台體隊史首度2連霸

梅花旗棒球賽台灣體大今天冠軍戰與開南大學交手，台體大先發投手邱志鵬7局完投僅失2分，幫助球隊以9比2拿勝、完成隊史首次2...

中職 ／ 龍隊本季畫下句點 林智勝發洋蔥文：未來一起努力

回歸一軍第二年的味全龍，今年球季打出好表現，成功打入季後挑戰賽，並且在挑戰賽中與衛冕冠軍中信兄弟打到不分軒輊，直到最後一刻才被擊敗，今年轉隊至龍隊的林智勝也在賽後感性發文：「謝謝你們，未來我們再一起努

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。