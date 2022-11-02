中職／季後挑戰賽勝投換人 李振昌變呂彥青

季後挑戰賽第三場勝利投手換人當，聯盟今天做出更正，李振昌勝投取消，呂彥青則從救援成功改為勝利投手，差別在投球局數，呂彥青投2局無失分，符合「充分且優異表現」之認定。

中信兄弟與味全龍隊的季後挑戰賽，在第3戰兄弟是在7局下超前比數以3：2獲勝，而李振昌是在7局上1出局時登板，當時被吉力吉撈．鞏冠轟出2分砲導致比數被扳平，後續解決2人。

李振昌在8局續投被敲2安、未取得出局數退場，接手的呂彥青拆彈成功，而且後援2局無失分，原本判定李振昌勝投、呂彥青救援成功。

不過聯盟今天更改勝利投手為呂彥青，並說明，「依照記錄特別規則，李振昌只投2/3局，任內失1分，符合後援投手，時間短暫且成效不著，接替投球的後援投手呂彥青投2局未失分，符合『充分且優異表現』之認定：投球局數與任內領先之投手相較，多1局（含）以上且無失分。勝利投手更正為呂彥青。」