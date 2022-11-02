生澀轉大人 呂彥青扛終結者安心守護第九局

【撰文・鄧心瑜】

身上背負第一輪指名壓力，被定位在先發看似理所當然，不料發生確診意外，康復後從中繼起步當調整，誤打誤撞接下終結者重任，從一開始抗拒、擔心不能勝任到投出成績，成為教練團、球迷一致認可強心臟，呂彥青生澀轉大人，安心守護第九局。

終結者，是球隊在領先狀況下最後一任投手，雖然大多投1局短局數，卻是把關勝利重要角色。過去三年中信兄弟當家守護神是有旅美資歷的李振昌，不過今年季中因為傷勢影響需要時間調整，呂彥青被教練團指派代班，結果一試成主顧，「一開始會有壓力，畢竟不太習慣這個位置，但還是要去面對吧！」一如隊友評價「神經大條」，任務來了沒想太多，全力以赴就對了。

呂彥青選秀會受到中信兄弟指名。 報系資料照

無心插柳成守護神 少根筋個性意外適合

今年春訓左肩不適沒趕上開季，首場先發出賽遇上亂流，單局突然控球失準老毛病又犯，僅投5.1局失8分退場，為了補上球隊中繼左投缺額，教練團安排暫時轉往牛棚，意外找到呂彥青「使用說明書」，「原本教練團都要讓我回先發了，結果要先發當天驗出確診，隔離出關後再從中繼起步，沒想到昌哥(李振昌)狀況不好，輾轉讓我丟第九局角色。」

呂彥青以後援出賽連續24場無失分刷新隊史紀錄，本季42場出賽共投51局僅掉3責失，後援防禦率低至僅0.53，連續14次救援成功已是隊史第3高，能有這樣的成績他笑說一切都是意外，透露與李振昌私下對話，「一直問振昌『如果我搞砸了怎麼辦？』他說搞砸就搞砸，沒能怎麼辦，你還是要上去丟啊！後來想想好像也是這樣，不能逃避，還是要上場面對。」

總教練林威助對呂彥青評價「神經大條不猶豫」，也許就是不想太多的個性，危機登板反而更能放手一搏， 牛棚教練林恩宇認為呂彥青個性適合終結者角色，「他就是任務來了盡力去做，『天天的』所以調適很快，雖然看起來懶懶散散，但心理素質很好，球數落後也不會慌張，這是優勢，比賽在比誰的心理狀態更強大，他就是因為沒有太多負面情緒才可以應付比賽，目前為止我們交給他的任務都做得很好。」

林恩宇談到呂彥青忍不住虧幾句，不過在技術方面給予高度肯定，「有觀察到他投短局數時，不論球速、控球都不讓人擔心，從去年就看出來，他每個球種都有不錯品質、都能拿出來當武器球，只要頭腦清楚，能將終結者放心交給他。」

呂彥青少根筋個性意外適合救援投手工作，圖為今年菜鳥日活動。 報系資料照

當初亞錦賽年僅19歲披上中華隊戰袍一戰成名，現在呂彥青褪去生澀，化身球隊倚重終結者。 報系資料照

終結者有陰影 嚮往先發未放棄

接下終結者一職看似順利，其實最初非常沒有信心，這還要從過往陰影說起，「大學時有代表中華培訓隊參加冬盟，當終結者投得很爛，搞砸了好幾場比賽，日職時期也有試丟最後一局，結果那場被敲再見全壘打，就變成唯一一次。」

接任務前，難免想起不好經驗，「一開始會想到那幾年表現，自認在場上不是能很快調整好狀態的投手，大多要過一、兩個打者才能找到感覺，不過今年有好的改變，愈來愈快進入狀態，甚至熱身時間變短許多，場上有危機可以很快準備好、上去解決，也是今年滿大進步。」

左投終結者在中職來說較少見，外界認為呂彥青年輕又有先發底子，放在先發輪值才能展現最大價值，這些都在教練團考慮內，林恩宇說，「左投比較多是先發或布局投手，關於呂彥青定位，總教練跟投手教練會有考量，以目前來看在後援對球隊型態是對的位置，我們一直努力找出球員定位和使用方式，只要找到了，球隊就會往好的方向發展，必須說呂彥青在終結者對球隊幫助很大。」

縱然後援成績令人驚豔，甚至出現希望他就此「真除」成為專任終結者聲音，但無論何時詢問呂彥青，自始至終先發都是最想要角色，「後援有 很多不確定因子，一開始也不太習慣，畢竟不知道每天狀況，就算狀況差但球隊有需要還是必須上班，如果先發投手則有固定天數和行程來做好事前準備，我喜歡按部就班的感覺。」他透露8月底總教練林威助曾問過意見，呂彥青也老實說出心底話，「我說如果昌欸回來，當然還是想回先發，但也知道考量現實狀況，現在球季剩20場左右，要回先發也沒辦法球數拉到100球，不如好好在後面為球隊貢獻，若回先發留到明年春訓再從頭調整。

呂彥青擁有聯盟頂尖轉速。 報系資料照

聯盟頂尖轉速 平均發展更難打

呂彥青本季最快球速149公里，均速也有145公里左右，有不錯速度水準，加上轉速2400轉以上聯盟頂標數字，就是在對戰時能占上風重要原因，轉速高的投手球質較佳，進壘時球的尾勁容易讓打者有球亂鑽的感覺，呂彥青偏高直球容易讓打者揮空，尤其曲球轉速高，上下移動角度大，輔以變速球、滑球各能左右橫移，加上藏球技巧佳，在出手角度差不多情況下，打者難以第一時間分辨投出球種，不好設定球路出手攻擊。

並非以剛猛球威壓制對手，也不是靠完全準度讓打者難以進攻，呂彥青各方面能力值平均得「剛剛好」，林恩宇說，「他很難界定是什麼類型的投手，不到速球派，控球也不算在邊邊角角，變化球也沒有犀利到讓打者頻頻揮空，但各項能力都能沾一點邊，如果以雷達圖來看，是平均發展成五角形的樣子，綜合分數高。」

呂彥青愛鬧個性受歡迎。 報系資料照

愛鬧個性受歡迎 遇到林桑不敢造次

有別於場上一號表情，私下呂彥青 是球隊公認「幼稚鬼」，歡樂性格雖然只加入球隊一年，已迅速與隊友打成一片，「本來就是愛鬧的個性，跟每個人幾乎都很好，常跟大家開開小玩笑、鬧一下，跟詹欸(詹子賢)類型不同，他是花招很多，如果我們聯手，球隊會被整到雞飛狗跳吧！」

開朗性格帶進場上，遇到危機臉上風平浪靜其實內心波濤洶湧，此時可以迅速轉換心情取代緊張感，「喜歡用有趣、開心的方式來想怎麼解決打者，而不是鑽牛角尖在配球、想著要讓對手怎樣出局，轉換心情投球節奏也會比較好。」不過別以為呂彥青對誰都會開玩笑，還是有不敢造次對象，「比較不敢鬧(周)思齊學長，另外還有……林桑(林威助)吧。」可能同是阪神虎體系出身，總教練林威助對呂彥青特別關照，也給予高標準要求，「林桑私下滿嚴格，偶爾會開玩笑，但我們還是很尊敬他。」

去年一次先發出賽，在提出重播輔助判決空檔，呂彥青沒有與隊友傳接球維持手感，重啟比賽後失分退場，賽後林威助難得說重話，認為應該更投入在比賽中，事後呂彥青透過新聞得知此事深深引以為戒，「會反省教練希望我能做到什麼，畢竟剛進職棒那段時間確實丟得沒這麼好，希望更得心應手。」

呂彥青去年季末參與台灣大賽，G2先發勝成了難忘戰役，到今年成投手重心之一，場下與球隊相處愈加融洽，如嚴父般的林桑偶爾會有慈愛一面，「幾乎每場都會跟我叮嚀幾句，說前一次出賽的狀況，有時候還會用日文虧我說『丟得很輕鬆喔！』我都會說哪有啦！」

呂彥青還是期待為球隊做出貢獻。 報系資料照

場上好表現獲得教練團信任，也深受球迷愛戴，獲得新綽號「呂寶」在他意料之外，「隊友都叫我『青仔』，叫我呂寶感覺好奇怪，男生叫起來太可愛了。」在網路平台多元時代，呂彥青堅持不開粉絲專頁，也沒有請熟人代為管理，「喜歡被支持的感覺，也會看網路留言，但不喜歡管理或經營，就算授權給別人還是要透過我才能發布訊息，還是專心在球場比較實在！」

當初亞錦賽年僅19歲披上中華隊戰袍一戰成名，現在呂彥青褪去生澀，化身球隊倚重終結者，臨危受命不負所望，9局燈號亮起是出場時刻，伴隨專屬出場曲《因你而在》，投出每一顆球自信而堅定。(全文取自職業棒球雜誌487期)

更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第488期)