梅花旗／開南亞軍 二刀流王世顯後援又拿打擊獎

梅花旗棒球賽冠軍戰開南大學以2比9不敵台體大、拿下亞軍，王世顯投打二刀，冠軍戰登板後援飆速投1局無失分，又抱回大會打擊獎，總教練郭李建夫透露大專聯賽有機會看到3名二刀流。

由台灣中油贊助的梅花旗全國大學棒球錦標賽冠軍戰今天在台體大棒球場舉行，開南大學與台體大交手，開南大學先發投手黃震武開賽稍微不穩，投1.2局被敲4支安打，失掉3分責失分退場，接替登板的投手也沒能適時止血。

開南大學打線受制，前3局沒能拿下分數，直到4局上靠著王世顯安打、接連四壞保送、高飛犧牲打拿下1分，再靠著滾地球跑回第2分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗，繼2016年後再拿下梅花旗亞軍。

開南大學總教練郭李建夫表示，先發投手黃震武2週前腳踝有點扭傷，他跟教練團反映今天想要拚看看，但觀察起來投球還是有點受到腳踝傷勢影響。

開南大學投打二刀好手王世顯今天單場3打數敲出1支安打，6局也有登板後援，投1局被敲1支安打，投出1次三振、1次四壞保送、無失分，最快球速約145公里，並以打擊率5成拿下大會打擊獎。

郭李建夫表示，本來想要讓王世顯專職投手，但他打擊也發揮得很好，所以還是讓他投打兩邊都兼顧；接下來備戰11月底開打的大專棒球聯賽，除了王世顯外，捕手楊皓然和另一名大一球員也有可能以二刀流身分出賽。

開南大學拿下亞軍，個人獎項也豐收，除了王世顯拿下打擊獎外，楊皓然拿下打點獎，沈家羲拿下救援王。