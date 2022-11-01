梅花旗／永田颯太郎旅台完美終戰 樂天球探、高中教練到場

台體大野手永田颯太郎今年日職育成選秀獲得樂天金鷲隊指名，今天梅花旗為在台最後一役，樂天球探、昔日高中教練也都到場觀賽，跟著球隊奪冠，永田颯太郎直言：「沒有遺憾。」

梅花旗全國大學棒球錦標賽冠軍戰由台灣體大與開南大學交手，台體大以9比2擊敗開南大學，完成隊史首度2連霸。台體大日籍球員永田颯太郎單場雙安，在台最後一役跟著球隊拿下冠軍，也留下完美的回憶。

永田颯太郎今年在日職育成選秀會獲得樂天金鷲隊指名，預計11月20日返回日本參加樂天球團活動，之後回台灣上課，12月底再回日本，預計明年1月入住樂天宿舍、5日開始練球。

永田颯太郎來到台灣不僅打球，課業上也非常認真，台體大教練郭勇志曾用「練球狂」形容他，就算把訓練室鎖起來，他都還是會來討鑰匙。總教練林宗毅則提到，永田颯太郎的加入刺激其他隊友，學業成績曾拿過3次班上第一名、十分不容易。

今天梅花旗冠軍戰是永田颯太郎在台灣最後一場正式比賽，日職樂天金鷲隊球探山田潤、母校菊華高校棒球隊總教練也都特別到場觀賽。

永田颯太郎表示，樂天球探有跟他說，球團很期待他的表現，期待他盡快上一軍，今天比賽不會覺得緊張、做自己。

將要結束旅台生涯，永田颯太郎表示，最不捨的是「人」，隊友和隊友的家人們都很照顧他，近年因為COVID-19疫情有2年多沒辦法回日本，過年期間沒辦法住宿時，有受邀去隊友家過年，去過花蓮、台東，也提到台灣過年跟日本很不一樣，「吃的東西不一樣，也比較熱鬧，日本過年比較安靜。」

被問起離台前有沒有特別想做的事情，永田颯太郎想了一下笑說：「就是跟他們（隊友）一起練球。」