中職／悍將秋訓練起來 「鋒總」要看到靈魂

富邦悍將隊的秋訓從今天起跑，預計練到11月底，一、二軍總教練丘昌榮、陳金鋒都勉勵選手努力訓練，利用這段時間強化自我，「鋒總」更喊話練球、比賽都要用靈魂投入。

悍將今年以46勝70敗4和、勝率3成97結算，排名5隊墊底，好消息是有倒吃甘蔗趨勢，從上半季不到3成的勝率，到下半季取得逾5成勝率。

10月26日結束最終戰後，僅間隔5天，悍將在今天於嘉義展開秋訓，一軍總教練丘昌榮期許選手設立目標，努力訓練，加強自身弱點、也要更有衝勁；二軍總教練陳金鋒則喊話，希望選手拿出嚴謹態度，不論是練球、比賽都要有靈魂投入。