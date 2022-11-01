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中職／悍將秋訓練起來 「鋒總」要看到靈魂
富邦悍將隊的秋訓從今天起跑，預計練到11月底，一、二軍總教練丘昌榮、陳金鋒都勉勵選手努力訓練，利用這段時間強化自我，「鋒總」更喊話練球、比賽都要用靈魂投入。
悍將今年以46勝70敗4和、勝率3成97結算，排名5隊墊底，好消息是有倒吃甘蔗趨勢，從上半季不到3成的勝率，到下半季取得逾5成勝率。
10月26日結束最終戰後，僅間隔5天，悍將在今天於嘉義展開秋訓，一軍總教練丘昌榮期許選手設立目標，努力訓練，加強自身弱點、也要更有衝勁；二軍總教練陳金鋒則喊話，希望選手拿出嚴謹態度，不論是練球、比賽都要有靈魂投入。
悍將秋訓採練4休1、共5個循環，11月底結束，領隊林華韋也在開訓前提醒選手，不論技術、心態、飲食各方面，都要拿出職業選手的專業來應對。
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