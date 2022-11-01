梅花旗／邱志鵬先發好投 台體隊史首度2連霸

梅花旗棒球賽台灣體大今天冠軍戰與開南大學交手，台體大先發投手邱志鵬7局完投僅失2分，幫助球隊以9比2拿勝、完成隊史首次2連霸，總教練林宗毅直言邱志鵬先發表現很關鍵。

由台灣中油贊助的2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽冠軍戰在台體大棒球場舉行，台體大與開南大學交手，台體大先發投手邱志鵬展現壓制力，僅在4局被敲安打、接連投出2次保送，再被敲出高飛犧牲打、滾地球掉分。

邱志鵬今天總計用89球投7局，被敲3支安打，投出7次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，好投壓制幫助球隊奪冠、完成隊史首次梅花旗2連霸。

台體大棒球隊總教練林宗毅表示，梅花旗2連霸是組隊以來首次，關鍵是先發投手邱志鵬的表現，也透露在梅花旗開打前與開南練習賽，當時發現開南打者對邱志鵬的球掌握不好，今天讓他先發也展現壓制力。

今天比賽也是台體大棒球隊野手永田颯太郎在台灣最後一場正式賽，永田颯太郎在今年日職育成選秀會中被樂天金鷲隊指名。

林宗毅表示，永田颯太郎預計11月底回到日本體檢，會與11月底開打的大專棒球聯賽撞期，所以考量過後決定大專聯賽沒有報名他。

被問起永田颯太郎今天最後一場出賽，感覺有沒有什麼不同，林宗毅表示，沒有什麼不一樣，「他平常的態度就是這麼好。」