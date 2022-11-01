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中職／4任兄弟教頭「獵猿」失敗 換林威助來挑戰

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。報系資料照
中信兄弟隊總教練林威助。報系資料照

中信兄弟隊在季後挑戰賽通過味全龍隊的試煉，前進總冠軍賽，本周六起將與樂天桃猿隊爭霸，這是兄弟過往4度過招、4任教頭都打不倒的對手，挑戰二連霸之路必須搬開酒紅色的大石頭。

兄弟是總冠軍賽常客，今年已是近9年第8度闖蕩台灣大賽，至今還有多項魔咒尚未破除，包括第5戰後沒贏過、4次爭冠碰到猿隊都落敗。

兄弟過去被戲稱「七年六亞」，猿隊就賞了4「亞」，兄弟這4趟以失敗作收的「獵猿行動」，總教練依序是謝長亨、吳復連、史耐德、伯納；今年再抗衡雙方教頭已非當年，林威助尋求連續兩年登頂冠軍教頭，曾豪駒則是首度以總教練的身分征戰總冠軍賽。

猿隊在「後洪總時代」歷經兩年空窗期，今年重返總冠軍賽，且以全年勝率第一直通大賽以逸待勞，3位在季末浮現傷情的勝利組牛棚，陳禹勳、陳冠宇、朱俊祥的傷勢復元在進度內，為猿隊添利多消息。

兄弟與龍隊熱戰3場後，今天休兵1天，明天展開總冠軍賽備戰，談到季後挑戰賽的缺失、總冠軍賽的修正重點，林威助期許選手向前看、相信自己，「每場不管有沒有失誤、打得好不好，都是要4勝才能贏得總冠軍，每一場都是關鍵。」

林威助 樂天桃猿 牛棚

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