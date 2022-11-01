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日職／吉田正尚想入札挑戰大聯盟 日媒：紅襪正在調查

聯合新聞網／ 綜合報導
歐力士球星吉田正尚。 聯合報系資料照
歐力士球星吉田正尚。 聯合報系資料照

歐力士猛牛球星吉田正尚今年在日本大賽繳出驚人表現，近期也傳出季後想透過入札制度，挑戰美國職棒的消息，根據日本媒體《Daily》報導，波士頓紅襪隊已經開始調查吉田正尚的情報。

日媒《Daily》指出，紅襪正在調查吉田正尚，更預測吉田到大聯盟能維持高打擊率，並敲出超過20轟。事實上吉田正尚在2021年1月和球團換約後，就向球隊表達過挑戰大聯盟舞台的想法。

文中也提到，現年29歲的吉田正尚，偶像是費城人強打哈波（Bryce Harper），因此當初也選擇哈波的背號「34」作為自己的背號。

吉田正尚的身材雖然不起眼，只有173公分，但他連兩年奪下太平洋聯盟打擊王，今年雖未能達成三連霸成就，但也繳出3成35的打擊率，另外還有21轟、88分打點的成績。

今年更是在日本大賽第5戰中，轟出單場雙響砲，其中一支還是再見全壘打，最後也幫助歐力士拿下總冠軍，吉田也被選為日本大賽優秀選手。

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