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中職 ／ 龍隊本季畫下句點 林智勝發洋蔥文：未來一起努力

聯合新聞網／ 綜合報導
林智勝。記者陳正興／攝影
林智勝。記者陳正興／攝影

回歸一軍第二年的味全龍，今年球季打出好表現，成功打入季後挑戰賽，並且在挑戰賽中與衛冕冠軍中信兄弟打到不分軒輊，直到最後一刻才被擊敗，今年轉隊至龍隊的林智勝也在賽後感性發文：「謝謝你們，未來我們再一起努力。」

昨天的比賽年輕的味全龍可以說是讓衛冕冠軍嚇出一身冷汗，展現出他們的拼勁及韌性，一路糾纏到比賽的最後才落敗，雖然未能阻止兄弟晉級，但也在3場比賽中帶給兄弟極大壓力，兄弟總教練林威助受訪時也提到：「味全龍是難纏、可敬的球隊。」

經過今年季後賽的洗禮，對味全龍這年輕的球隊來說絕對是十分重要養分，陣中精神領袖林智勝賽後也在個人社群發文鼓勵球隊：「「今年畫下句點了，各位教練、行政、隊友們辛苦了，今年的養分，會讓我們成長更強大，也謝謝龍迷們，你們的吶喊聲，我們都感受到了。謝謝你們，未來我們再一起努力。」

林智勝今年球季從中信兄弟轉隊至味全龍，扮演著年輕球員的導師，以及他們的榜樣，出賽103場擊出10轟，經常在關鍵時刻幫助球隊，球迷也在貼文下方留言表示：「很厲害了，才成軍2年半。」、「謝謝大師兄。」、「明年挑戰300轟。」等暖心鼓勵，期許味全龍下季能有更好表現。

中信

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