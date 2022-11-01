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中職／兄弟要冠軍BACK TO BACK 主場門票最貴1380元

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊總冠軍賽口號「BACK TO BACK!」，球團今天公布總冠軍賽售票辦法，內野票價1180至1380元，外野800元。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總冠軍賽口號「BACK TO BACK!」，球團今天公布總冠軍賽售票辦法，內野票價1180至1380元，外野800元。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊以3勝1敗擊退味全龍隊，確定前進總冠軍賽，兄弟喊出總冠軍賽口號「BACK TO BACK！」將以衛冕軍之姿挑戰二連霸，球團今天公布總冠軍賽售票辦法，內野票價1180至1380元，外野800元。

今年總冠軍賽由兄弟與樂天桃猿隊交手，為7戰4勝制，主客場配置採2-2-3，猿隊有5場主場，兄弟則為第3戰11月8日、第4戰11月9日兩場主場賽事。

兄弟今天公布洲際主場售票辦法，不分全半票，僅保留身心障礙票，內野票價1180至1380元，外野800元。

中信兄弟隊總冠軍賽口號「BACK TO BACK!」，球團今天公布總冠軍賽售票辦法，內野票價1180至1380元，外野800元。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總冠軍賽口號「BACK TO BACK!」，球團今天公布總冠軍賽售票辦法，內野票價1180至1380元，外野800元。圖／中信兄弟隊提供

此次兄弟主場皆採「電子票券」入場，提供「中信兄弟售票網」、「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台售票與取票。現場售票口不販售紙本票券，可於比賽結束前使用網路或APP進行購票。如因雨延賽限觀看原場次，無法申請退票。

2日中午12點30分將開放2022洲際季票會員優先購票（洲際季票將保留原座位，優先購票每人每場限購4張，不包含保留之座位），晚上6點猛象會、艾樂粉會員優先購票，3日中午12點30分親子象會員優先購票，下午5點半中信兄弟聯名卡—鼎極卡（須達消費門檻）優先購票，晚上8點中信兄弟聯名卡—全卡種（須達消費門檻）優先購票，4日中午12點半全面開放購票，總冠軍賽相關資訊將陸續公告於「兄弟Fans Club」臉書粉絲團。

中信兄弟 樂天桃猿 味全龍

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