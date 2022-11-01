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日職／王柏融等人離隊 火腿罕見出現個位數背號大量空缺

聯合新聞網／ 綜合報導
火腿昨日宣布王柏融退團。 資料照
火腿昨日宣布王柏融退團。 資料照

日本火腿隊昨天宣布王柏融退團，日本媒體也指出，火腿接下來個位數球衣背號將會出現5個空缺，這在重視個位數背號的日本球界並不常見。

王柏融剛加入火腿時，選擇99號球衣，後來隊上傳奇名將田中賢介相當看好王柏融，也決定將自身的3號球衣傳承給王柏融。火腿隊史穿上3號球衣的白井一幸和田中賢介都打超過10年，可惜王柏融並沒有繼承這項傳統，如今穿上3號球衣不到3年就黯然離開球隊。

除了王柏融的3號球衣之外，穿著2號球衣的杉谷拳士宣布退休，5號球衣的洋砲紐那斯也離隊，7號今年本來就空著，8號球衣的近藤健介則據傳將被軟銀開大約挖角。預計共將出現5個空缺。

日本媒體指出，個位數背號對日本球隊的意義重大，本季只有阪神、廣島超過2個以上個位數背號沒人穿。對此日媒分析，火腿監督「Big Boss」新庄剛志可能藉此激勵年輕選手，將個位數背號交給打出成績的年輕選手。

日本 廣島

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