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中職／總冠軍賽第5戰後沒贏過 中信兄弟破咒在花果山？
中信兄弟隊前進總冠軍賽，將與樂天桃猿隊爭奪金盃，還有一項纏繞在黃衫軍身上的魔咒等待破除，就是第5戰後還沒贏過。
中信2014年接手球隊以來，至去年賽季，共7度闖進總冠軍賽，合計在第5戰以後的戰績，一共是10戰全敗。
兄弟2014年與Lamigo桃猿隊爭冠，以1勝4敗落幕，戰線在第5戰輸球結束，這是魔咒的起點；2015年則是先取得3勝1敗「聽牌」情勢大好，接下來卻連輸3場，包括第5戰王溢正的9局完投勝、第7戰明星的無安打比賽，都是兄弟球迷慘痛的回憶。
2016年對手換成義大犀牛隊，兄弟先取2勝後4連敗；2017年再戰猿隊，猿隊以4勝1敗稱霸，但由於還有保送的1勝，實際上只打了4場比賽，兄弟這年並未添第5戰後的敗績，2019年則是打到第5場，兄弟以1勝4敗再度目送猿隊登基。
兄弟另一次慘痛回憶發生在2020年，面對統一獅隊，在系列賽先握有3勝1敗，卻在接下來連輸3場，重演2015年惡夢。
至於兄弟稱霸的2021年，只用4場就收拾獅隊，當然也就無緣開張第5戰後的勝場。
今年總冠軍賽將於5日在桃園球場開打，今年賽制改變，猿隊因勝率較佳直通台灣大賽、握有5場主場優勢，第5戰後都是桃園主場，兄弟要破魔咒就要攻破花果山。
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