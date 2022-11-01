中職／總冠軍賽第5戰後沒贏過 中信兄弟破咒在花果山？

中信兄弟隊前進總冠軍賽，將與樂天桃猿隊爭奪金盃，還有一項纏繞在黃衫軍身上的魔咒等待破除，就是第5戰後還沒贏過。

中信2014年接手球隊以來，至去年賽季，共7度闖進總冠軍賽，合計在第5戰以後的戰績，一共是10戰全敗。

兄弟2014年與Lamigo桃猿隊爭冠，以1勝4敗落幕，戰線在第5戰輸球結束，這是魔咒的起點；2015年則是先取得3勝1敗「聽牌」情勢大好，接下來卻連輸3場，包括第5戰王溢正的9局完投勝、第7戰明星的無安打比賽，都是兄弟球迷慘痛的回憶。

2016年對手換成義大犀牛隊，兄弟先取2勝後4連敗；2017年再戰猿隊，猿隊以4勝1敗稱霸，但由於還有保送的1勝，實際上只打了4場比賽，兄弟這年並未添第5戰後的敗績，2019年則是打到第5場，兄弟以1勝4敗再度目送猿隊登基。

兄弟另一次慘痛回憶發生在2020年，面對統一獅隊，在系列賽先握有3勝1敗，卻在接下來連輸3場，重演2015年惡夢。

至於兄弟稱霸的2021年，只用4場就收拾獅隊，當然也就無緣開張第5戰後的勝場。

今年總冠軍賽將於5日在桃園球場開打，今年賽制改變，猿隊因勝率較佳直通台灣大賽、握有5場主場優勢，第5戰後都是桃園主場，兄弟要破魔咒就要攻破花果山。