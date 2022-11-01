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梅花旗／國體徐博瑋敲致勝安 教練期許阻殺速度可再提升

中央社／ 台中1日電
2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽季軍戰國立體大與南華大學交手，國立體大野手徐博瑋（左）1日敲出致勝安打，教練期許他守備阻殺速度可以提升。 中央社
2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽季軍戰國立體大與南華大學交手，國立體大野手徐博瑋（左）1日敲出致勝安打，教練期許他守備阻殺速度可以提升。 中央社

國立體大野手徐博瑋今年選秀沒獲得球隊青睞，入U23世界盃培訓隊磨練，更知道自己不足的地方，今天梅花旗棒球賽敲致勝安打，教練也期許他守備阻殺速度可以再提升。

2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽季軍戰國立體大與南華大學交手，國立體大一度10分落後，比賽後半段追分，徐博瑋7局敲出超前比數致勝安，率隊以11比10拿下季軍；總教練邱俊文直言，看到徐博瑋上場打擊，就感覺他會敲出安打。

徐博瑋今年大三，也有參加中職選秀，但沒有獲得球隊青睞，被選入U23世界盃棒球賽培訓隊，但最後沒有留在正選名單中，邱俊文坦言，確實可能對他有影響，但有持續跟他溝通，他還有很多不足的地方要修正，球探還是很關注他，知道缺失和不足的地方修正起來。

邱俊文表示，徐博瑋守備位置是捕手、一壘手，不足的地方可能是捕手守備方面，他的臂力其實不差，但動作較大、力量傳導釋放沒這麼好，小細節調整可以更好。

徐博瑋表示，今天前幾個打席打不好，身為隊長，比賽前半段大比分落後時，也一直鼓勵大家不要放棄，學弟們都很拚，提醒他們做平常該做的事情，希望把戰線延長，今天大家表現都很好，7局上場打擊前教練有提醒大膽攻擊，「教練很信任我、我也要相信自己」。

徐博瑋坦言選秀落選確實會有點失望，進到U23培訓隊之後，看到很多很好的選手，也想要像他們一樣，明年如果有機會想再挑戰中職選秀，但還是會評估自己的實力和今年的表現。

選秀 棒球 中職

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