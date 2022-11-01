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梅花旗／落後10分的超級逆轉秀！ 國體擊敗南華拿季軍

中央社／ 台中1日電
梅花旗棒球賽國立體大展現韌性，從10分落後一路追分，最後竟然逆轉成功拿下季軍！ 中央社
梅花旗棒球賽國立體大展現韌性，從10分落後一路追分，最後竟然逆轉成功拿下季軍！ 中央社

梅花旗棒球賽國立體大展現韌性，從10分落後一路追分，7局靠著徐博瑋敲出超前比數致勝安，終場以11比10拿下季軍，總教練邱俊文直言不太敢相信，「代表他們都沒有放棄」。

2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽國立體大季軍戰與南華大學交手，南華比賽前半段抓準國體大守備上失誤，在2局、4局各攻下5分，4局打完取得10比0領先。

國體大10分落後，一度面臨要被提前結束比賽，5局追分靠著單局6安、2保送，一口氣打了12人次，攻下7分大局。

國體大7局再起攻勢，靠著王君佑安打先拿1分，再靠著滿壘保送擠回第9分，徐博瑋致勝安打，一棒2分、幫助球隊超前比數；國體大後援投手沙子宸7局下半穩守，幫助球隊守住勝利。

沙子宸今天後援投2.2局沒被敲出安打，投出4次三振、1次保送，無失分，球隊拿勝、沙子宸為勝投。

國體大總教練邱俊文表示，今天比賽前半段讓新生上去磨練，新生面對比賽張力還是有點生疏，前面被拿5分的大局也是出現2次比賽大的失誤，讓球隊士氣有點下滑，有鼓勵球員「那些分數是別人的能力打進來的，我們也有那個能力，把學校訓練的東西做好就好。」

邱俊文坦言從10分落後到最後1分差贏球，自己也不太敢相信，但代表球員們都沒有放棄，無論打擊、守備，投捕間的搭配都很好，大家專注在臨場上面。

邱俊文也指出，看到徐博瑋站上打擊區、充滿自信，有設定打擊計畫，引誘球也沒有揮擊，「就覺得他一定會打安打。」

梅花旗 棒球

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