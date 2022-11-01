中職／劉時豪3雙殺打淪戰犯 陳禹勳等昔日隊友們留言力挺

中職季後挑戰賽，昨天在洲際球場進行第三戰，賽前中信兄弟取得聽牌優勢而味全龍力拼延長戰線，味全龍拼戰到最後以2:3不敵兄弟，目送兄弟前進冠軍賽，陣中捕手劉時豪單場擊出3雙殺更淪為「戰犯」，遭到球迷指責，昔日隊友陳禹勳及洪聖欽則留言暖心鼓勵他。

劉時豪昨天在第4.6.8局皆擊出雙殺打，其中最關鍵的莫過於第8局1出局1.3壘有人情況下，面對兄弟守護神呂彥青擊出投手正面強襲被攔下所製造的雙殺，瞬間將龍隊攻勢瓦解，並刷新季後賽單場擊出最多雙殺打的紀錄。

賽後劉時豪也在個人社群發文寫道：「辛苦了各位，好的壞的我都承受，大家一起贏，大家一起輸，沒毛病。」

昔日樂天桃猿的戰友更是留言暖心鼓勵，洪聖欽表示：「你在我心目中還是一樣，（打出）兩隻滿貫砲的男人！」，「鄉長」陳禹勳也留言回應，只有球隊精神領袖才能創下好的和壞的紀錄，「有誰能在總冠軍賽打出兩隻滿貫？」希望球迷不要只看這場比賽的發揮。