中職／「學習如何當好的先發投手」 余謙出發至澳職磨練

中信兄弟於昨天的比賽，在驚濤駭浪中以3:2擊敗味全龍，取得總冠軍戰門票，而陣中潛力新星余謙也在昨晚與隊友黃弘毅一同前往澳洲職棒進行磨練，表示要好好把握這一次的學習機會。

余謙在2020季中選秀加盟兄弟，一直都是球團重點栽培的球員，今年球季未在一軍有出賽紀錄，二軍留下8場出賽，10.1局的投球，基於本季出賽數不多，球團在休賽季將他與隊友黃弘毅一同送往澳洲職棒磨練，期許能在下季兌現天賦。

余謙在昨晚出發前提到，這次去澳洲的目標是要學習如何成為好的先發投手，並參考各國球員在休賽季會如何調整狀態，隨後也向已取得總冠軍門票的學長們喊話，「恭喜學長，一起加油，一起努力。」

現年20歲的余謙在2019年U18比賽中，對陣美國6.2局無失分，率領中華隊奪冠，並拿下MVP,本來計畫旅外卻因疫情擾亂，投入中職選秀以高額簽約金加盟中信兄弟，進入球團後卻遲遲未兌現其天賦，因此在休賽季球團也將他送往澳洲職棒磨練，除了繼續和隊友隊友黃弘毅同隊外，也和旅美好手林子偉、林輝盛及樂天桃園翁瑋均等前輩聯手出擊。