日職／千賀滉大確定挑戰大聯盟 日媒預測最高簽1億美元合約

根據日媒報導，日職軟銀隊王牌投手千賀滉大昨天遞交海外自由球員行使權，確定挑戰大聯盟。根據《日刊現代》報導，千賀希望加盟的球隊是一支有奪冠實力且對先發投手有需求的強隊。

大聯盟官網近期最新公布的季後自由球員排名中，千賀排名第12，投手排名第6。該文表示，千賀最快球速最高可達163公里，日職生涯11個賽季ERA2.59、WHIP1.11，他將是許多想增強先發投手陣容的球隊所爭取的球員。

《日刊現代》也訪問大聯盟專家友成那智，他表示，「目前缺前三號先發投手的球隊有紅襪、小熊、遊騎兵，另外洋基、大都會、巨人也都有第三號先發的空缺。」他也預計千賀的價碼大約落在4年8000萬美元甚至是5年1億美元。

千賀明年1月將滿30歲，他的經紀人是許多旅美日本球員合作過的沃夫（Joel Wolfe），去年才幫小熊隊鈴木誠也談妥大約，教士隊達比修有也是他的客戶之一。