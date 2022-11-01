中職／季後賽3戰落幕 龍隊12投全上、兄弟野手全員皆兵

中信兄弟隊昨天以3：2險勝味全龍隊，加上保送的1勝，以3勝1敗淘汰龍隊，季後挑戰賽3戰落幕，前進台灣大賽，兩隊共計8名選手未上場，龍隊所帶的12名投手全數登板，兄弟則是野手幾乎用完最後一兵一卒，只差捕手陳家駒。

龍隊所帶的12名投手全數登板。 味全龍隊提供

季後挑戰賽共打了3場，至昨天王維中、林子昱、林凱威登板後，龍隊12名投手全員上場。對於例行賽定位先發投手的林子昱，總教練葉君璋賽前就已表態，不管戰況如何都會讓他上場，因為打季後賽的機會難得，希望他能累積這樣的經驗。

龍隊野手則有林辰勳、石翔宇、董秉軒未留下出賽紀錄。

中職季後挑戰賽第三場比賽，中信兄弟先發投手泰樂主投6局無失分。 記者黃仲裕／攝影

兄弟因3戰的先發投手至少都完成5局責任局數，德保拉更是一人吃完9局，因此投手還有多人未登板，包括官大元、李吳永勤、鄭凱文、黃恩賜；野手僅缺陳家駒，包括潘志芳、杜家明、宋晟睿等替補野手，都在系列賽扮演小螺絲釘。

在王威晨有傷情之下，黃韋盛昨天擔任先發三壘手，儘管帳面上留下3打數沒安打、2次三振，林威助不認為是怯場，持續鼓勵選手，「可能只是成績沒那麼好，但是我覺得大家上場就是相信自己，教練團也有說，派上場的選手就是教練團有信任，就是盡力去表現，其他的不用想太多。」