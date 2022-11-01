聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／季後賽3戰落幕 龍隊12投全上、兄弟野手全員皆兵
中信兄弟隊昨天以3：2險勝味全龍隊，加上保送的1勝，以3勝1敗淘汰龍隊，季後挑戰賽3戰落幕，前進台灣大賽，兩隊共計8名選手未上場，龍隊所帶的12名投手全數登板，兄弟則是野手幾乎用完最後一兵一卒，只差捕手陳家駒。
季後挑戰賽共打了3場，至昨天王維中、林子昱、林凱威登板後，龍隊12名投手全員上場。對於例行賽定位先發投手的林子昱，總教練葉君璋賽前就已表態，不管戰況如何都會讓他上場，因為打季後賽的機會難得，希望他能累積這樣的經驗。
龍隊野手則有林辰勳、石翔宇、董秉軒未留下出賽紀錄。
兄弟因3戰的先發投手至少都完成5局責任局數，德保拉更是一人吃完9局，因此投手還有多人未登板，包括官大元、李吳永勤、鄭凱文、黃恩賜；野手僅缺陳家駒，包括潘志芳、杜家明、宋晟睿等替補野手，都在系列賽扮演小螺絲釘。
在王威晨有傷情之下，黃韋盛昨天擔任先發三壘手，儘管帳面上留下3打數沒安打、2次三振，林威助不認為是怯場，持續鼓勵選手，「可能只是成績沒那麼好，但是我覺得大家上場就是相信自己，教練團也有說，派上場的選手就是教練團有信任，就是盡力去表現，其他的不用想太多。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言