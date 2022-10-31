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中職／一棒讓兄弟霸到總冠軍賽 江坤宇：把心靜下來

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
江坤宇7局下敲出超前安打。記者黃仲裕／攝影
江坤宇7局下敲出超前安打。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今天以3：2擊敗味全龍隊，在季後挑戰賽以3勝1敗成功闖關，近9年8度進入台灣大賽，今天敲出致勝安打的江坤宇，對於接下來準備台灣大賽給出老將答案，「先把自己準備好，不管對手怎樣，把好的感覺繼續維持，總冠軍賽繼續努力。」

兩軍此役都靠全壘打開張分數，陳子豪首局炸裂兩分砲，吉力吉撈．鞏冠則是7局上開砲追成2：2，龍隊重新打開的氣勢在7局下就毀在張政禹錯判平凡的飛球，岳政華賺到一支幸運安打、兄弟攻占得點圈，江坤宇隨後補上超前安打。

江坤宇表示，當下在打擊準備區時，自己也沒有多想什麼，就是把心靜下來，「有機會超前，當然自己也很興奮。」

江坤宇這支安打將兄弟送進總冠軍賽，接下來將碰上以逸待勞的樂天桃猿隊，總教練林威助表示，「再來就是全年第一的球隊，還是要戰戰兢兢把每場球打好，做好該做的事情。」

此役的單場MVP呂彥青也有信心喊話，「大家靠今天的氣勢去打台灣大賽，去贏下4場比賽拿下二連霸。」

總冠軍賽將於11月5日、在桃園球場開打，主場配置採2-2-3，猿隊握有5場主場優勢，兄弟僅有第3、4場主場。

江坤宇 台灣大賽

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