中職／助總讚可敬對手 龍隊華麗落幕賽季更清楚課題

味全龍隊升上一軍第二年就勇闖季後賽，今天以2：3輸給中信兄弟隊後，今年賽季落幕，總教練葉君璋認為所有投手、野手表現都很好，唯獨差在細節上、經驗上要再加強，兄弟教頭林威助也讚龍隊是難纏、可敬的對手。

龍隊12支安打還多於對手，但攻勢始終差臨門一腳，直到7局才靠吉力吉撈．鞏冠的兩分砲開張分數，但後續攻勢再度「卡彈」，第8局劉時豪敲出破季後賽紀錄的單場個人第3支雙殺打，讓龍隊討不回落後分數。

劉時豪此役已有兩支雙殺打，第8局未換代打，葉君璋解釋，確實有考慮過他的腳程慢了一點，但他的球棒控制能力算好的，加上投手引導方面表現很好，「打擊方面給他一些空間，剛好就結果比較差一點。」

龍隊在季後挑戰打了3場後出局，結束今年賽季，葉君璋評價選手表現，「老實講，球員表現得沒話講，每一個球員都表現得很好，有些狀況是難免，再強的球員都會，球員在這場表現得沒話講。」

他認為以現階段來說，小龍們表現都很好，接下來會更清楚自己要努力的方線，「經驗上、細節上，是我們球隊要再加強的，很多機會沒辦法得分，這就是小細節可以再加油的地方。」龍隊接下來扣除資深選手外，其餘有打季後賽的選手將在周日開始秋訓，持續練功尋求猛龍變身。

【中央社台中31日電】

中職味全龍隊季後挑戰賽今天以2比3吞敗止步，龍隊總教練葉君璋表示很可惜、差臨門一腳；龍隊此役安打多但串聯不佳，劉時豪單場3次雙殺打，被問起換代打時間葉君璋也有考量。

中華職棒味全龍隊季後挑戰賽與中信兄弟交手，兄弟是下半季冠軍保送1勝，龍隊首戰吞敗後處於0勝2敗劣勢，昨天搶回1勝續命，今天比賽團隊敲出12支安打、比兄弟多，但僅靠著吉力吉撈．鞏冠7局2分砲拿下分數，終場以2比3吞敗、季後挑戰賽止步、無緣總冠軍賽。

龍隊捕手劉時豪4、6、8局上場打擊都敲出雙殺打，個人單場3次雙殺打為聯盟季後賽新紀錄，連3打席雙殺打也是季後賽聯盟紀錄。

龍隊總教練葉君璋賽後被問起換代打時機解釋，劉時豪的球棒控制能力在球隊中算是好的，蠻相信他的能力，但比賽結果很難講，確實也有考慮他的腳程比較慢，但以捕手的角色來說，領導投手的能力表現很好，打擊想給他一些空間，只是剛好結果比較差。

龍隊打一軍例行賽第2年就晉級季後挑戰賽，但季後挑戰賽止步、沒能晉級總冠軍賽，葉君璋表示很可惜差臨門一腳，球員表現沒話講，不管是投手、野手都表現很好，有些狀況難免，再強的球員都有可能會有狀況。

對於球員的表現，葉君璋表示，以現階段來說表現算非常好，接下來球員們要努力的方向蠻清楚的，經驗、細節上還需要加強，很多得分機會沒辦法得分，小細節如果可以做好，分數或許就可以拿下來。

結束今年賽季，葉君璋表示，接下來比較資深的球員先休息，剩下的有打季後賽的年輕球員預計11月6日開始秋訓。