中職／讚呂彥青「拆彈」太關鍵 助總情不自禁為他鼓掌

中信兄弟隊今天以3：2險勝味全龍隊，挺進台灣大賽，終結者呂彥青8局上巨大的「拆彈」，讓總教練林威助忘情鼓掌，賽後談到當時的情不自禁，助總不好意思笑說：「哈哈，我覺得那個危機沒讓對手得分真的有點困難，彥青今天的表現是非常好。」

兩軍此役都靠全壘打開張分數，陳子豪首局炸裂兩分砲，吉力吉撈．鞏冠則是7局上開砲，2：2的局面在7局下靠江坤宇敲出超前安打，才由兄弟再次要回領先。

龍隊後續還有進逼機會，8局上無人出局、一三壘有人的局面，兄弟提前推出呂彥青接手，先是K掉吳東融，劉時豪補上個人單場第3支雙殺打；儘管在9局釀成危機，呂彥青最終還是守下勝利。

林威助賽後多次在訪談中點名呂彥青拆彈的重要性，「今天重點還是彥青那個危機處理。」「棒球是團隊運動，後來有呂彥青的表現，才有這場勝利。」

呂彥青笑說，壓力一定會有，今天上去後援，甚至比去年總冠軍賽先發還緊張，身體還有點抖，8局上場時告訴自己，「守住這個半局，最好想法是讓他們打雙殺瓦解攻勢，最壞的結果是被追平，但能瓦解攻勢也是不錯。」

劉時豪的雙殺打出現，他認為有運氣成份，呂彥青說：「他打過來我沒有時間反應，剛好手套放在那裡，剛好球進來我手套這樣。」

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