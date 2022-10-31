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中職／龍隊劉時豪3支雙殺打要命 兄弟近9年8度前進台灣大賽
總冠軍賽的常客中信兄弟隊今年再度報到，今天在7局下味全龍隊游擊手張政禹巨大的漏球釀禍，隨後就被江坤宇敲出超前安打，兄弟終場以3：2擊敗龍隊，在季後挑戰賽以3勝1敗闖關成功，近9年8度闖進台灣大賽，挑戰2連霸，將在總冠軍賽碰上以逸待勞的樂天桃猿隊。
龍隊今天在背水一戰推出「龍王」王維中，先發4局被敲5安打、失2分，失分出現在首局挨了陳子豪的兩分砲。
兄弟由洋投泰樂先發，前2局就被敲5安打，但龍隊的攻勢始終欠缺臨門一腳，讓泰樂在不穩之中仍完成6局投球，雖被敲9安打卻能以無失分收工。
泰樂帶著2：0領先退場，兄弟第7局先推出蔡齊哲，一出局、一壘有人時換上李振昌，登板的第1個打席就被鞏冠掃出追平兩分砲，一度讓兄弟的台灣大賽門票退回印表機紙匣。
龍隊重新打開的氣勢在7局下就毀在張政禹錯判平凡的飛球，岳政華賺到一支幸運安打、兄弟攻占得點圈，江坤宇隨後補上超前安打。
反觀龍隊8局上有無人出局、一三壘有人的局面，兄弟緊急推出終結者呂彥青接手，先是K掉吳東融，劉時豪補上個人單場第3支雙殺打；中職史上包括總冠軍賽、季後挑戰賽在內，先前無人單場出現3支雙殺打，劉時豪成為破天荒第一人。
呂彥青完成關鍵「拆彈」，卻在續投9局上遇到危機，因一壘手許基宏失誤、2保送堆成滿壘，最終有驚無險守成。
兄弟前進11月5日、在桃園球場開打的總冠軍賽，主場配置採2-2-3，猿隊握有5場主場優勢，兄弟僅有第3、4場主場。
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