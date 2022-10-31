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中職／吳東融0.1秒這一眼 福來喜神經被觸動

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
福來喜疑似懷疑吳東融偷瞄暗號，與他有言語交鋒。圖／截圖自轉播畫面
福來喜疑似懷疑吳東融偷瞄暗號，與他有言語交鋒。圖／截圖自轉播畫面

中職季後挑戰賽第3戰戰場回到洲際棒球場，味全龍隊吳東融中信兄弟隊福來喜在比賽中有言語交鋒，福來喜疑似懷疑他偷看暗號，眼神一直在注意吳東融，電視重播畫面顯示，在吳東融僅僅0.1秒低頭看向球棒的瞬間，觸動福來喜神經、激動站起身來。

兄弟此役交給洋投泰樂把關，前2局就被敲5安打卻能力保不失，他在第4局面對吳東融的打席引發話題。

轉播鏡頭捕捉到，福來喜疑似懷疑他偷暗號，眼神一直在注意吳東融，隨後在吳東融低頭剎那，儘管只是一瞬間，仍讓福來喜馬上站起身來，手叉腰看著吳東融。

福來喜與吳東融因此有言語交鋒，但反倒是泰樂在這個打席對決中控球受到影響，2好球後連續4顆壞球保送，也因為這個保送，中斷泰樂連5打席三振紀錄。

福來喜疑似懷疑吳東融偷瞄暗號，與他有言語交鋒。圖／截圖自轉播畫面
福來喜疑似懷疑吳東融偷瞄暗號，與他有言語交鋒。圖／截圖自轉播畫面

吳東融 中職 中信兄弟

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