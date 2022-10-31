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中職／不死三振成勝負關鍵 福來喜轉換心情正面看待

中央社／ 台中31日電
中信兄弟捕手福來喜（右）。 中央社
中信兄弟捕手福來喜（右）。 中央社

中職季後挑戰賽中信兄弟昨天比賽首局出現投捕搭配失誤，不死三振成為左右勝負的關鍵之一，兄弟捕手福來喜用一貫正面的態度面對，過去就讓它過去，專注今天比賽。

中華職棒季後挑戰賽中信兄弟首戰搶勝，率先取得2勝聽牌，昨天與味全龍隊交手，1局2人出局後因為投捕間搭配失誤，讓龍隊打者林智勝靠著不死三振上壘，也讓龍隊延續攻勢、攻下3分大局，龍隊終場以4比2贏球，這個失誤也被認為是影響勝負的關鍵。

兄弟捕手福來喜今天賽前受訪表示，不可否認的昨天味全龍利用那個不死三振的機會創造了很大的局勢，但棒球比賽過程中什麼事情都可能發生，過去就讓它過去，專注在今天的比賽。

福來喜也提到，「這不會是第一次發生，當然也不會是最後一次，我也不會是第一個犯這樣錯誤的人」，只要是人就會犯錯，重要的是接下來的比賽。

對於昨天兄弟先發投手吳哲源的表現，福來喜稱讚吳哲源表現很好，除了首局的狀況，後面也只多掉了1分；他也稱讚味全龍隊昨天兩任投手鋼龍和霸曼表現很好，成功破壞兄弟打者的平衡，「要脫帽向他們致敬」。

福來喜強調，棒球比賽不是只靠一個人就可以拿下勝利，棒球是團隊運動，每個人在比賽過程中都扮演重要的角色。

味全龍 棒球 中信兄弟

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