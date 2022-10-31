中職／龍隊洋砲終於有存在感 谷德溫還缺適應好球帶

味全龍隊的洋砲終於打出存在感，谷德溫昨天在季後挑戰賽第2戰首局就有關鍵安打，一掃例行賽的低迷，總教練葉君璋坦言他剛來時尚未進入狀況，現在有漸入佳境，唯獨對台灣的好球帶還不太適應。

龍隊今年仍有多1名洋將的優惠，但在先前找來的洋砲鈦龍、龍德力表現都慘澹的情況下，今年幾乎形同浪費這項優惠，有洋砲跟沒洋砲一樣；季末「到貨」的谷德溫，在例行賽期間的攻、守也看不出實質貢獻，出賽26場，打擊率只有2成45，昨天卻在季後賽有重要一擊出現。

緊接在林智勝的不死三振之後，谷德溫昨天在第一局的安打，為龍隊掃回2分先馳得點，幫助球隊最終以4：2贏球。

葉君璋表示，谷德溫來台之前有段時間沒有比賽，一開始還沒進入狀況，「他和我們首席教練有同隊過，一起幫他調整，後面表現還不錯，季後賽前就有幾場掌握能力還不錯。」他笑說谷德溫現在就是對台灣好球帶還不是很適應，「看得出來，和他以前在美國的好球帶不太一樣。」

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