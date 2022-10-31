中職／看張政禹「斑馬秀」 葉總體悟人生道理

味全龍隊打完季後挑戰賽前兩戰，游擊手張政禹的戲份十足，首戰狗熊、次戰英雄，總教練葉君璋看這名選手，肯定他的守備能力出色，但穩定性要加強，需要給他一點鞭策，不能讓他太舒服。

龍隊首戰輸球，張政禹與左外野手谷德溫讓界外球在兩人之間落地，江坤宇大難不死後敲出安打帶有2分打點，這個play被詬病甚多；第2戰則是張政禹的美技終結比賽，讓先發投手鋼龍都想對他脫帽致意。

葉君璋談到張政禹在前兩戰黑馬變白馬的表現，「比賽就是這樣，某些情況會是大家說的狗熊，也可以變英雄，棒球這個反映到人生很像，有功勞，也會出錯。」他笑說這是一道不錯的人生課題，「給很多人一些啟發，有時候做錯事，機會到了，對工作會有貢獻，有些人可以體會這些事情，也是職業運動存在的意義。」

葉總認為張政禹的守備能力出色，但就是年輕、穩定性還要再加強，「有時候對他會比較嚴格，不會給他太舒服，需要一些鞭策，會讓他更好？」

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