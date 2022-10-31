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中職／務實！陳品捷3安助龍隊續命 「現在還是沒退路」

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
陳品捷。記者陳正興／攝影
陳品捷。記者陳正興／攝影

味全龍隊陳品捷昨天敲出3安打猛打賞，在龍隊續命戰表現亮眼，他生涯曾有打季後挑戰賽的經驗，2018年未隨富邦悍將隊成功闖關，今年以龍軍的身分挑戰，對於總冠軍賽的期待不說太早，而是務實一點看，「我們現在還是沒有退路。」

陳品捷在8月21日之戰於天母球場出戰樂天桃猿隊時，首局就挨了曾仁和的觸身球，且正好砸在他的舊傷位置，造成肋骨骨裂，當時評估例行賽報銷、季後賽還有機會，最終如願趕上，也為龍隊拚戰季後賽增添重要戰力。

談到昨天的3安打好表現，陳品捷透露，賽前練習有做動作上的微調，抓到感覺還不錯；昨天也感受到球迷為龍隊吶喊的感覺，「難得有這麼多人進場，大家團結為我們吶喊的感覺，昨天開場的氣勢很好，想著要贏、不能輸，和第一天在兄弟主場不一樣。」

昨天龍隊靠張政禹的再見美技結束比賽，陳品捷也笑說：「看他撲下去傳一壘，裁判還沒判，我就喊出局，先跳起來喊out，很振奮，氣勢都帶起來了，希望能延續昨天氣勢。」

陳品捷曾在2018年身披悍將球衣時打過季後賽，這次是他的第二度體驗，當時沒能進總冠軍賽的遺憾，是否期待今年來圓滿，他不想說太早、一步一步來，「一場一場來，我們現在還是沒有退路，今天贏下來再想明天比賽，現在講總冠軍賽有點早，畢竟我們是落後狀態。」

陳品捷今年陸續遭遇側腹肌傷勢、觸身球造成肋骨骨裂，目前肋骨傷勢已經痊癒，但舊傷的側腹肌傷勢仍未到100%，他也提到，「有時候太過量，還是會有緊繃狀況，教練其實很關心我身體上狀況，自己也會控制，在受傷邊緣時會和教練說。」

陳品捷。記者陳正興／攝影
陳品捷。記者陳正興／攝影

陳品捷 樂天桃猿

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