中職／如果有明天…葉總還是交給布里悍「信任百分百」

味全龍隊昨天以4：2擊敗中信兄弟隊成功續命，目前在季後挑戰賽仍處於1勝2敗落後，今天來到洲際球場仍是背水一戰。首戰「一局爆」的布里悍今天會不會在牛棚待命？總教練葉君璋篤定回應不會，「如果有明天…」，揭曉若拚進第4戰的安排。

布里悍今年全季吃下182.1局為聯盟苦勞王，繳出12勝9敗、防禦率2.71，扛起為龍隊在季後賽打頭陣的任務，卻僅撐1.2局狂失5分退場，也是龍隊輸掉首戰的主因。

龍隊昨天搶下1勝，今天仍要力拚延長戰線，賽前被問到布里悍是否會在牛棚內待命，葉君璋表示，「不會，如果有明天…。」意即若有第4戰，還是交給布里悍。

葉君璋表示，布里悍在龍隊的功勞高，表現一直都很穩定，不管狀況好不好，都可以把比數控制在狀況內，「對他的信任百分之百。」

王維中將在今天先發登板，另一名本土先發林子昱也會安排在今天上場。葉君璋表示，季後賽對選手是難得機會，「不管過程怎樣，他今天都會投，還是要讓他有這樣經驗。」

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