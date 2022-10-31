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中職／撐到臨界點 王威晨喊話隊友「帶我進總冠軍賽」

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟隊王威晨。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊王威晨。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊在季後挑戰賽頓失大將，當家三壘手、隊長王威晨左大腿拉傷，他也坦言心情煩躁、低沉，若球隊有晉級總冠軍賽，「我會很積極治療、恢復，一定要趕在總冠軍賽前，不要有傷痛去面對比賽。」

王威晨透露，自己也不知道是在哪一場、哪個play拉傷，只是某天突然覺得不太舒服，去檢查後說是左大腿拉傷，已經大約兩個禮拜，「昨天就有點快到臨界點的感覺，硬要上場，感覺貢獻不會特別好，所以趕快和教練反映。」

王威晨今天退出先發打線，由於不能全力跑，代打也有難度，接下來可能要期望兄弟能打進總冠軍賽，才能再看到他上場活蹦亂跳的身影。

「我個人心情是滿煩躁、也滿低沉。」王威晨表示，今年碰到不少傷勢，現在又在關鍵比賽時，心裡真的滿難受，自己很積極在治療，期望若有總冠軍賽，可以趕上健康回歸，「希望隊友可以帶我進入總冠軍賽。」

王威晨今天仍完成訓練課表，他表示，「該做的練習還是有去完成，就是跑的部分比較是慢跑，因為我沒辦法全力衝刺，就比較困難一點。」

暫時只能在場邊幫隊友加油、提點經驗，王威晨也提到去年總冠軍賽與年輕隊友的經驗分享，「我去年總冠軍賽有說，如果不懂，就跟著我做，以這種方式去帶領比較沒經驗的選手，雖然不會每場都贏，但勝率比較高一點，代表這是正確方向，我會持續在這方面去做努力。」

王威晨 中信兄弟

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