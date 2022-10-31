中職／王威晨腳傷警報未解先發有難度 三壘3人可接手

中信兄弟隊昨天以2：4輸給味全龍隊，王威晨因主動反映腳不舒服而提前退場，今天第3戰戰線回到洲際球場，王威晨的腳傷狀況仍不理想，今天預計退出先發打線。

兄弟昨天兵敗天母，王威晨、林書逸、福來喜都在比賽中提前退場，總教練林威助賽後釋疑3人狀況，王威晨有反應腳不舒服，因此換上黃韋盛接替三壘防區；另外兩人都是因應嗆司出現的換人。

兄弟仍在系列賽握有2勝1敗優勢，差1勝前進台灣大賽，今天推出泰樂先發，迎戰龍隊王維中。王威晨是否仍安排在先發打線？林威助今天賽前受訪表示，「狀況不是很好，可能沒有辦法先發。」

林威助透露，王威晨腳的狀況在這一、兩周一直都有，碰到緊繃時會比較不舒服，對跑壘、衝刺影響較大。至於今天能否在板凳上待命後段上場，也要再確認。

少了健康的王威晨對戰力影響甚鉅，林威助對此表示少了任何一個人，對戰力影響都滿大。三壘防區除了昨天接替的黃韋盛外，潘志芳、杜家明也都可以。

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