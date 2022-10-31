日職／宋家豪返台 設定明年達陣百中繼里程碑為目標

效命日職東天樂天金鷲的旅日好手宋家豪，於近日返國，今天召開記者會暢談旅日生活與新球季展望，他特別提及設定明年將挑戰百中繼里程碑做為目標；目前他差距這個目標僅差13場。

東北樂天金鷲隊本季69勝71負3和，以太平洋聯盟第四名坐收，無緣打進季後賽，使得宋家豪提前結束賽季。樂天於去年季後賽(高潮賽)首輪出局，上次奪下日本一則是在2013年，也是隊史唯一一次。

宋家豪自2017年進入樂天一軍以來，累計出賽248場戰績16勝12負7救援87中繼成功，正好達200K，他今天表示，今年出賽54場20場中繼成功，算是稱職，期待明年能出賽60場以上，並有20個以上中繼點。

今天記者會，他也特別感謝家人給他的支持，尤其今年一家四口都在日本生活，讓他過得很踏實。

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪31日在台北舉行返台記者會，透過鏡頭向球迷朋友打招呼。 中央社

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪31日在台北舉行返台記者會，接受媒體訪問，分享本季的拚戰心得與挑戰。 中央社

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