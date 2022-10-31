聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／軟銀鷹鎖定近藤健介 日媒爆料將開4年肥約搶人
在洋聯冠軍賽遭歐力士淘汰後，日本媒體今天爆料，軟銀鷹將開出4年大約網羅原隸屬於火腿隊的近藤健介。
根據日本雅虎體育報導，軟銀為了明年重返日本一打算積極補強，並且正準備提供一份4年的肥約，目標搶下強打近藤健介。
近藤健介本季雖因傷無法達成規定打席數，但他出賽99場仍繳出.302/.418/.462的打擊三圍，另有8轟、41分打點。
為了因應近藤健介加入後的陣容改變，軟銀內部也正討論讓栗原陵矢轉戰3壘，並搭配新生代球員，期盼能增加外野深度。
中職啦啦隊 選你的夢幻隊
▪ 中職啦啦隊女神我全都要 參加即抽iPhone 14
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言