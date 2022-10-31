日職／軟銀鷹鎖定近藤健介 日媒爆料將開4年肥約搶人　

在洋聯冠軍賽遭歐力士淘汰後，日本媒體今天爆料，軟銀鷹將開出4年大約網羅原隸屬於火腿隊的近藤健介。

根據日本雅虎體育報導，軟銀為了明年重返日本一打算積極補強，並且正準備提供一份4年的肥約，目標搶下強打近藤健介。

近藤健介本季雖因傷無法達成規定打席數，但他出賽99場仍繳出.302/.418/.462的打擊三圍，另有8轟、41分打點。

為了因應近藤健介加入後的陣容改變，軟銀內部也正討論讓栗原陵矢轉戰3壘，並搭配新生代球員，期盼能增加外野深度。

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