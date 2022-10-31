梅花旗／朱瑋淇再見安氣走南華 台體連3年晉冠軍戰

梅花旗棒球賽4強台灣體大今天與南華大學交手，兩隊形成投手戰，台體大7局下靠著朱瑋淇代打再見安打以2：1拿勝，連3年晉級冠軍戰，力拚2連霸只差一步。

2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽4強在台體大棒球場舉行，今天台體大與南華大學交手，台體大由鄭澔先發，鄭澔前2局都沒讓對手敲出安打，僅因為失誤、保送讓南華打者上壘、力守不失分。

兩隊前4局打完都沒能拿下分數，台體大5局下靠著觸身球保送、高捷二壘打先馳得點。南華大學6局反攻，1人出局後傅碩章敲出二壘打，2人出局後許承恩再補上安打送回追平分。

兩隊6局打完1比1僵持不下，7局下台體大靠著失誤、觸身球保送、朱瑋淇代打再見安打，順利拿下比賽勝利。

鄭澔今天先發投4局僅被敲出1支安打，投出1次三振、2次保送無失分，曾家輝後援投3局被敲3支安打，投出2次三振、沒有保送，失掉1分責失分，球隊靠著再見安打拿勝，曾家輝拿下勝投。

台體大2020年起連3屆晉級冠軍戰，2020年冠軍戰不敵文化大學、拿下亞軍，去年冠軍戰擊敗國立體大、拿下冠軍，今年力拚完成梅花旗2連霸。

梅花旗棒球賽 開南大學睽違6年再闖冠軍戰

梅花旗棒球賽開南大學4強與國立體大交手，開南大學打線串聯搶分，沈家羲後援2局無失分穩守，終場以8比2拿勝，睽違6年再闖冠軍戰，明天將與台體大爭冠。

梅花旗全國大學棒球錦標賽4強在台體大棒球場舉行，開南大學今天與國立體大交手，開南大學由投手楊家凱先發。

楊家凱前4局雖然都讓國體大打者上壘，但力守不失分，5局接連被敲3支安打失掉1分，6局續投被首名打者敲出二壘打後退場。

開南換上沈家羲接手後援，再被敲出安打失掉1分，這1分要記在前一任投手楊家凱身上，沈家羲及時回穩，連抓3個出局數沒有多掉分數。

楊家凱今天先發投5局被敲8支安打，投出4次三振失掉2分責失分，沈家羲後援投2局僅再被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，替球隊守住勝利。

開南大學今天開賽就有攻勢，1局靠著前3名打者陳鴻德、王世顯、賴俊都敲出安打先拿1分，1人出局後楊皓然安打送回第2分，再靠著保送、安打再添2分，開賽就取得4比0領先。

開南大學6局下再起攻勢，抓準對方投手、控球都有狀況，靠著失誤、犧牲觸擊、保送、王世顯內野安打先送回1分，賴俊高飛犧牲打再添1分，再靠著失誤跑回第7分，楊正宇二壘打、楊皓然適時安打替球隊多添保險分。

開南大學今天投打發揮，團隊敲出11支安打，賴俊、楊皓然都是單場2安2打點，打擊表現最亮眼。

開南去年梅花旗與文化大學並列季軍，今天拿勝晉級冠軍戰，是繼2016年後、暌違6年再闖進冠軍戰，明天將與台體大爭冠。

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