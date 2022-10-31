快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅花旗／朱瑋淇再見安氣走南華 台體連3年晉冠軍戰

中央社／ 台北31日電
台灣體大成棒隊挺進梅花旗冠軍戰。 台灣體大成棒隊臉書
台灣體大成棒隊挺進梅花旗冠軍戰。 台灣體大成棒隊臉書

梅花旗棒球賽4強台灣體大今天與南華大學交手，兩隊形成投手戰，台體大7局下靠著朱瑋淇代打再見安打以2：1拿勝，連3年晉級冠軍戰，力拚2連霸只差一步。

2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽4強在台體大棒球場舉行，今天台體大與南華大學交手，台體大由鄭澔先發，鄭澔前2局都沒讓對手敲出安打，僅因為失誤、保送讓南華打者上壘、力守不失分。

兩隊前4局打完都沒能拿下分數，台體大5局下靠著觸身球保送、高捷二壘打先馳得點。南華大學6局反攻，1人出局後傅碩章敲出二壘打，2人出局後許承恩再補上安打送回追平分。

兩隊6局打完1比1僵持不下，7局下台體大靠著失誤、觸身球保送、朱瑋淇代打再見安打，順利拿下比賽勝利。

鄭澔今天先發投4局僅被敲出1支安打，投出1次三振、2次保送無失分，曾家輝後援投3局被敲3支安打，投出2次三振、沒有保送，失掉1分責失分，球隊靠著再見安打拿勝，曾家輝拿下勝投。

台體大2020年起連3屆晉級冠軍戰，2020年冠軍戰不敵文化大學、拿下亞軍，去年冠軍戰擊敗國立體大、拿下冠軍，今年力拚完成梅花旗2連霸。

梅花旗棒球賽 開南大學睽違6年再闖冠軍戰

梅花旗棒球賽開南大學4強與國立體大交手，開南大學打線串聯搶分，沈家羲後援2局無失分穩守，終場以8比2拿勝，睽違6年再闖冠軍戰，明天將與台體大爭冠。

梅花旗全國大學棒球錦標賽4強在台體大棒球場舉行，開南大學今天與國立體大交手，開南大學由投手楊家凱先發。

楊家凱前4局雖然都讓國體大打者上壘，但力守不失分，5局接連被敲3支安打失掉1分，6局續投被首名打者敲出二壘打後退場。

開南換上沈家羲接手後援，再被敲出安打失掉1分，這1分要記在前一任投手楊家凱身上，沈家羲及時回穩，連抓3個出局數沒有多掉分數。

楊家凱今天先發投5局被敲8支安打，投出4次三振失掉2分責失分，沈家羲後援投2局僅再被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，替球隊守住勝利。

開南大學今天開賽就有攻勢，1局靠著前3名打者陳鴻德、王世顯、賴俊都敲出安打先拿1分，1人出局後楊皓然安打送回第2分，再靠著保送、安打再添2分，開賽就取得4比0領先。

開南大學6局下再起攻勢，抓準對方投手、控球都有狀況，靠著失誤、犧牲觸擊、保送、王世顯內野安打先送回1分，賴俊高飛犧牲打再添1分，再靠著失誤跑回第7分，楊正宇二壘打、楊皓然適時安打替球隊多添保險分。

開南大學今天投打發揮，團隊敲出11支安打，賴俊、楊皓然都是單場2安2打點，打擊表現最亮眼。

開南去年梅花旗與文化大學並列季軍，今天拿勝晉級冠軍戰，是繼2016年後、暌違6年再闖進冠軍戰，明天將與台體大爭冠。

梅花旗 棒球 南華大學

延伸閱讀

MLB／今年季後賽ERA僅1.69 世界大賽G3費城人「雷神」先發

MLB CUP／無失分連過5關 桃園龜山3連霸

中職／龍溝通失誤讓江坤宇續命 布里悍1.2局遭KO

梅花旗／沙子宸好投國體搶勝 東大游騰堯後援勝

相關新聞

中職／龍隊劉時豪3支雙殺打要命 兄弟近9年8度前進台灣大賽

總冠軍賽的常客中信兄弟隊今年再度報到，今天在7局下味全龍隊游擊手張政禹巨大的漏球釀禍，隨後就被江坤宇敲出超前安打，兄弟終...

中職／吳東融0.1秒這一眼 福來喜神經被觸動

中職季後挑戰賽第3戰戰場回到洲際棒球場，味全龍隊吳東融、中信兄弟隊福來喜在比賽中有言語交鋒，福來喜疑似懷疑他偷看暗號，眼...

中職／撐到臨界點 王威晨喊話隊友「帶我進總冠軍賽」

中信兄弟隊在季後挑戰賽頓失大將，當家三壘手、隊長王威晨左大腿拉傷，他也坦言心情煩躁、低沉，若球隊有晉級總冠軍賽，「我會很...

中職／王威晨腳傷警報未解先發有難度 三壘3人可接手

中信兄弟隊昨天以2：4輸給味全龍隊，王威晨因主動反映腳不舒服而提前退場，今天第3戰戰線回到洲際球場，王威晨的腳傷狀況仍不...

日職／火腿公告王柏融退團 下一步中職或日職未定案

日本火腿隊今天正式宣布，台灣野手王柏融退團，對於他的未來動向，經紀公司表示不排除任何可能性，續留日職、回歸中職都是可能選...

中職／如果有明天…葉總還是交給布里悍「信任百分百」

味全龍隊昨天以4：2擊敗中信兄弟隊成功續命，目前在季後挑戰賽仍處於1勝2敗落後，今天來到洲際球場仍是背水一戰。首戰「一局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。