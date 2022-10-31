日職／火腿公告王柏融退團 下一步中職或日職未定案

日本火腿隊今天正式宣布，台灣野手王柏融退團，對於他的未來動向，經紀公司表示不排除任何可能性，續留日職、回歸中職都是可能選項，也與火腿持續保持聯繫。

王柏融從2019年以3年合約展開旅日生涯，儘管成績不盡理想，仍獲得火腿續約1年，然而本季在一軍只留下15場出賽，打擊率僅0.063，至今未能在日職舞台上破繭而出，下一步動向一直備受台、日球迷關注。

火腿今天正式公告王柏融的退團決定，他的所屬經紀公司表示，日本大賽才剛結束，這些合約變動都是正常程序，目前持續與火腿球團溝通，對於下一步在日職或中職，目前都還未定案。

【お知らせ】

王柏融選手（29）の退団が決まりましたので、お知らせいたします。 — 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) 2022年10月31日

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