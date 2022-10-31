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日職／4年16億日圓搶人 歐力士積極爭取鐵捕森友哉
歐力士在睽違26年奪得日本一後，將目光放在季後取得國內自由球員資格的西武強打捕手森友哉，據傳歐力士將開出4年16億日圓（約新台幣3億4944萬元）附帶激勵獎金的鉅約，全力爭取他加盟，此外，中央聯盟的豪門球隊讀賣巨人同樣有意追求他。
森友哉於2013年獲西武獅第一指名，2019年他球季繳出.329打擊率，一舉摘下該年的太平洋聯盟年度MVP、打擊王、最佳十人獎項。本季他出賽102場，繳出8轟、38分打點，打擊率.251成績。防守方面，森友哉的蹲捕也為球隊做出貢獻，本季西武在例行賽的團隊防禦率僅2.75，是洋聯最佳。
歐力士在奪下日本一後，似乎將持續補強，為明年的連霸之路做準備，據日媒報導，球團將開出4年16億大約網羅他，而讀賣巨人和西武獅也都積極表態，期望能搶下森友哉。
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