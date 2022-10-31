日職／剛拿下日本一優秀球員 吉田正尚想用入札挑戰MLB

歐力士在日本一系列賽以4勝2敗1和擊敗養樂多，拿下球隊暌違26年的冠軍。其中歐力士主砲吉田正尚在第五戰轟出再見全壘打，帶起球隊反攻連勝的氣勢，並獲選為系列賽優秀選手。而這位強打在奪冠之後，更打算利用入札制度，前往挑戰大聯盟舞台。

根據日本媒體「體育報知」報導，現年29歲的吉田正尚，預計明年會取得日職國內的自由球員資格，海外自由球員資格則要等到兩年以後。而吉田早在三月的時候，就透露有往更高殿堂挑戰的打算。如今日本一系列賽順利結束，他也將和球團進行會談。

吉田正尚畢業於青山學院大學，2015年選秀會上以第一指名加盟歐力士。7個球季出賽762場，一共繳出打擊率3成27、133轟的成績，並拿過兩次洋聯打擊王。由於是球隊重要的主力選手，因此歐力士也希望能全力慰留他。

日本媒體「東京體育WEB」則指出，有MLB相關人士對於吉田挑戰大聯盟，抱持著難以樂觀的態度。主要在吉田雖然打擊能力出色，但是缺乏速度，守備範圍也不大。過去更有秋山翔吾、筒香嘉智赴美失敗的例子，如果大聯盟球團沒有拿出明顯高於歐力士的合約，那麼吉田是否還會堅持挑戰大聯盟，可能就充滿著變數。

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