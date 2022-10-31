快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／剛拿下日本一優秀球員 吉田正尚想用入札挑戰MLB

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚希望能透過入札挑戰大聯盟。圖擷自twitter
吉田正尚希望能透過入札挑戰大聯盟。圖擷自twitter

歐力士在日本一系列賽以4勝2敗1和擊敗養樂多，拿下球隊暌違26年的冠軍。其中歐力士主砲吉田正尚在第五戰轟出再見全壘打，帶起球隊反攻連勝的氣勢，並獲選為系列賽優秀選手。而這位強打在奪冠之後，更打算利用入札制度，前往挑戰大聯盟舞台。

根據日本媒體「體育報知」報導，現年29歲的吉田正尚，預計明年會取得日職國內的自由球員資格，海外自由球員資格則要等到兩年以後。而吉田早在三月的時候，就透露有往更高殿堂挑戰的打算。如今日本一系列賽順利結束，他也將和球團進行會談。

吉田正尚畢業於青山學院大學，2015年選秀會上以第一指名加盟歐力士。7個球季出賽762場，一共繳出打擊率3成27、133轟的成績，並拿過兩次洋聯打擊王。由於是球隊重要的主力選手，因此歐力士也希望能全力慰留他。

日本媒體「東京體育WEB」則指出，有MLB相關人士對於吉田挑戰大聯盟，抱持著難以樂觀的態度。主要在吉田雖然打擊能力出色，但是缺乏速度，守備範圍也不大。過去更有秋山翔吾、筒香嘉智赴美失敗的例子，如果大聯盟球團沒有拿出明顯高於歐力士的合約，那麼吉田是否還會堅持挑戰大聯盟，可能就充滿著變數。

日本

延伸閱讀

日職／盼望田中將大回歸 洋基球迷：你是真正的王牌

日職／沒有洋砲又缺山本由伸 歐力士璀璨的日本一

日職／日本一3救援敗史上最慘 高津臣吾轟守護神「該出局的沒抓到」

日職／日本大賽外的另一焦點 千賀、藤浪先開赴美第一槍

相關新聞

中職／龍隊劉時豪3支雙殺打要命 兄弟近9年8度前進台灣大賽

總冠軍賽的常客中信兄弟隊今年再度報到，今天在7局下味全龍隊游擊手張政禹巨大的漏球釀禍，隨後就被江坤宇敲出超前安打，兄弟終...

中職／吳東融0.1秒這一眼 福來喜神經被觸動

中職季後挑戰賽第3戰戰場回到洲際棒球場，味全龍隊吳東融、中信兄弟隊福來喜在比賽中有言語交鋒，福來喜疑似懷疑他偷看暗號，眼...

中職／撐到臨界點 王威晨喊話隊友「帶我進總冠軍賽」

中信兄弟隊在季後挑戰賽頓失大將，當家三壘手、隊長王威晨左大腿拉傷，他也坦言心情煩躁、低沉，若球隊有晉級總冠軍賽，「我會很...

中職／王威晨腳傷警報未解先發有難度 三壘3人可接手

中信兄弟隊昨天以2：4輸給味全龍隊，王威晨因主動反映腳不舒服而提前退場，今天第3戰戰線回到洲際球場，王威晨的腳傷狀況仍不...

日職／火腿公告王柏融退團 下一步中職或日職未定案

日本火腿隊今天正式宣布，台灣野手王柏融退團，對於他的未來動向，經紀公司表示不排除任何可能性，續留日職、回歸中職都是可能選...

中職／如果有明天…葉總還是交給布里悍「信任百分百」

味全龍隊昨天以4：2擊敗中信兄弟隊成功續命，目前在季後挑戰賽仍處於1勝2敗落後，今天來到洲際球場仍是背水一戰。首戰「一局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。