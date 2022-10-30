中職／美技撲熄兄弟反攻 張政禹振奮：我做到了！

味全龍隊今晚在季後挑戰賽第二戰以4：2擊敗中信兄弟隊，9局下兄弟點燃的反撲氣勢，被游擊手張政禹超美技守備壓下，揮別昨天的溝通失誤，用表現回報教練團的信任。

龍隊今天打完前3局就以4：0領先，兄弟先在7局上追回1分，9局上再次發動攻勢，1出局後杜家明、岳政華連續兩安將比數追到2分差，2出局後黃韋盛敲出強勁滾地球，眼見要穿越形成安打，張政禹側身飛撲攔下、快傳一壘，經電視輔助從安全上壘改判出局，抓到最後一個出局數。

張政禹表示，當下就是一個反應，撲下去不知道自己會接到，但就是想拚，「今天這場很感動，可能腎上腺素吧，才能接得到，下一場要去洲際，希望龍迷繼續為我們加油。」

回想等待輔助判決的期間，張政禹自己感覺是出局，真的抓下來後振臂歡呼，他說：「很興奮，因為這是我們第一場勝利，又是在主場，不能夠輸給別人。」

這個季後賽張政禹總計6打數無安打，他表示，隊友鼓勵自己，打擊沒有發揮就用守備去彌補，「今天我做到了，剩下兩場比賽不用想攻守都要顧好，打擊不好還有守備。」

昨天張政禹衝搶外野界外飛球，與外野手谷德溫的溝通失誤讓對手有繼續打擊機會，反而多掉2分，張政禹也坦言，這樣的狀況不是第一次，自己還要再練，但也謝謝教練團信任讓自己今天繼續上場。

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