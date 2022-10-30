聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／美技撲熄兄弟反攻 張政禹振奮：我做到了！

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今晚在季後挑戰賽第二戰以4：2擊敗中信兄弟隊，游擊手張政禹超美技守備抓下最後出局數。記者陳正興／攝影
味全龍隊今晚在季後挑戰賽第二戰以4：2擊敗中信兄弟隊，游擊手張政禹超美技守備抓下最後出局數。記者陳正興／攝影

味全龍隊今晚在季後挑戰賽第二戰以4：2擊敗中信兄弟隊，9局下兄弟點燃的反撲氣勢，被游擊手張政禹超美技守備壓下，揮別昨天的溝通失誤，用表現回報教練團的信任。

龍隊今天打完前3局就以4：0領先，兄弟先在7局上追回1分，9局上再次發動攻勢，1出局後杜家明、岳政華連續兩安將比數追到2分差，2出局後黃韋盛敲出強勁滾地球，眼見要穿越形成安打，張政禹側身飛撲攔下、快傳一壘，經電視輔助從安全上壘改判出局，抓到最後一個出局數。

張政禹表示，當下就是一個反應，撲下去不知道自己會接到，但就是想拚，「今天這場很感動，可能腎上腺素吧，才能接得到，下一場要去洲際，希望龍迷繼續為我們加油。」

回想等待輔助判決的期間，張政禹自己感覺是出局，真的抓下來後振臂歡呼，他說：「很興奮，因為這是我們第一場勝利，又是在主場，不能夠輸給別人。」

這個季後賽張政禹總計6打數無安打，他表示，隊友鼓勵自己，打擊沒有發揮就用守備去彌補，「今天我做到了，剩下兩場比賽不用想攻守都要顧好，打擊不好還有守備。」

昨天張政禹衝搶外野界外飛球，與外野手谷德溫的溝通失誤讓對手有繼續打擊機會，反而多掉2分，張政禹也坦言，這樣的狀況不是第一次，自己還要再練，但也謝謝教練團信任讓自己今天繼續上場。

張政禹 中信兄弟

延伸閱讀

中職／助總釋疑3調度 王威晨有傷情、林書逸三振激增

中職／風暴來襲！鋼龍吞噬兄弟 味全龍續命戰線拚回洲際

中職／岳家兄弟季後變猛 岳政華：我不是大賽型

中職／天母相隔14年打季後賽 兄弟複製勝利打線、龍隊換人蹲

相關新聞

中職／不死三振撈3分 龍季後挑戰賽開張

彷彿風屬性的鋼龍，昨天在颳風下雨的天母棒球場繳出6.1局失1分好投，加上中信兄弟隊首局的不死三振釀禍，讓味全龍隊打下3分...

中職／助龍隊續命 鋼龍：運氣站我們這邊

味全龍隊在季後挑戰賽背水一戰，今晚靠著雙洋投鋼龍先發6.1局、霸曼後援2.2局，以4：2擊敗中信兄弟隊，成功續命，鋼龍雖...

中職／助總釋疑3調度 王威晨有傷情、林書逸三振激增

中信兄弟隊受制於鋼龍、霸曼封鎖，以2：4輸給味全龍隊，未能在今天取得台灣大賽晉級門票，王威晨、林書逸、福來喜都在比賽中提...

中職／阿福要直球、吳哲源看錯 助總坦言不死三振致命

中信兄弟隊今天無緣收下台灣大賽門票，以2：4輸給味全龍隊，季後挑戰賽形成2勝1敗，第1局讓林智勝不死三振上壘，後續變成3...

圖輯／中職味全龍扳回一城 明洲際再戰中信兄弟

味全龍隊在晚上風雨中吞下續命丸，今天首局就以3分大局啟航，洋投鋼龍也繳出6.1局僅失1分優質先發，終場以4：2擊敗中信兄...

中職／狠角色來了！王維中扛第3戰先發 兄弟推泰樂把關

味全龍隊今天以4：2擊敗中信兄弟隊，在季後挑戰賽追成1勝2敗，第3戰回到洲際棒球場，雙方先發投手推出王維中、泰樂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。