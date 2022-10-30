中職／助龍隊續命 鋼龍：運氣站我們這邊

味全龍隊在季後挑戰賽背水一戰，今晚靠著雙洋投鋼龍先發6.1局、霸曼後援2.2局，以4：2擊敗中信兄弟隊，成功續命，鋼龍雖然獲選MVP但也感謝守備幫忙，還有「運氣站在我們這邊」。

今晚天母球場風雨不小，比賽兩度因氣候中斷，賽前雖然有預期氣候不佳，但鋼龍坦言當下還是被影響，「心理層面影響多過技術。」也因此主動向裁判建議，這樣的雨勢自己可以繼續投。

賽後獲選單場MVP，鋼龍表示很榮幸，不過今天球隊在有機會時有攻進分數，還有幾次關鍵的守備幫忙，「尤其是張政禹最後滾地球的Nice Play，讓比賽告一段落，如果沒有守起來，後續不知道會怎麼樣，要對他脫帽致敬。」

除了張政禹在游擊防區側身攔下球後快傳一壘的再見封殺，在連天母球場的一壘壘包都站在龍隊這邊，第6局陳子豪敲出的滾地球打到一壘壘包，反而彈到林智勝輕鬆處理的位置，抓下出局數。

鋼龍也說，跟前一戰相比，「今天運氣站在我們這邊，昨天對方有比較多幸運安打，今天我們守下許多強勁的球，包括智勝那一顆，拯救了整場比賽，讓我們維持優勢到後面。」

在背水一戰下登板，鋼龍也說，雖然大家都說要平常心，但真的不容易辦到，「今天上場前也有點害怕，但還是告訴自己要當成平常的先發去處理，才能把最好的一面拿出。」鋼龍紓壓方式，就是局間一直找隊友開玩笑。

今晚天母球場湧進9885人，比本季例行賽人數更高，也是季後賽史上第五多，龍象分庭抗禮的氣勢相當強烈，鋼龍認為在鼓噪聲中比賽、選手更起勁，「球迷越多越好，今天對方吸引了很多球迷進場，也希望未來更多龍迷來看球，讓場面更盛大。」

鋼龍今天被換下場時，只投了84球，其實有續投空間，他也坦言自己想要像昨天的德保拉一樣投到9局，不過當時出現保送，「在這樣的狀況下，教練團也做了聰明的決定。」

味全龍投手鋼龍。記者陳正興／攝影

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