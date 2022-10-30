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中職／助總釋疑3調度 王威晨有傷情、林書逸三振激增

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊總教練林威助。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊受制於鋼龍、霸曼封鎖，以2：4輸給味全龍隊，未能在今天取得台灣大賽晉級門票，王威晨、林書逸、福來喜都在比賽中提前退場，總教練林威助賽後釋疑3人狀況，王威晨有反應腳不舒服，另外兩人都是在因應嗆司出現的換人。

兄弟今天早早啟用代打，詹子賢4局上就取代林書逸的棒次和守位，3打席都在壘上有人時未能建功，3打數沒有安打、吞下2K；福來喜在第7局的打席換上高宇杰，王威晨則在7局下未上場守備，換上黃韋盛接替。

林威助表示，「威晨覺得腳有不舒服，有和防護員反映，就換人。」至於福來喜，他表示當時有得分機會出現，換上高宇杰是因對戰成績不錯。

對於早早就換上詹子賢，林威助解釋林書逸在昨天挨了觸身球後三振較多，「比較重要的比賽，有嗆司出現，就換代打，但子賢當下也無法適時擊出安打，比較可惜。」林書逸昨天在第3局挨了觸身球，接下來2打席及今天的第1個打席都以三振收場。

兄弟打線亮點是岳政華，昨天敲出陽春砲，今天的2分也都是他的安打貢獻，林威助也稱讚他的表現，「下半季以來的成長，不管是守備、跑壘都是強項，打擊最近看起來還算滿穩定，有好的表現就是希望他可以保持。」

兄弟雖然吞敗，但面對霸曼不是束手無策，林威助看到正面訊息，「至少不是被完全壓制。到後面都還是有攻勢，對上左投（霸曼）上次被完全壓制，這次還有攻勢，對球隊也是好事。」

林威助 霸曼

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