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中職／阿福要直球、吳哲源看錯 助總坦言不死三振致命

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
吳哲源、福來喜第1局的搭配失誤，讓林智勝不死三振上壘，後續變成3分大局。記者陳正興／攝影
吳哲源、福來喜第1局的搭配失誤，讓林智勝不死三振上壘，後續變成3分大局。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊今天無緣收下台灣大賽門票，以2：4輸給味全龍隊，季後挑戰賽形成2勝1敗，第1局讓林智勝不死三振上壘，後續變成3分大局，雙方總教練都點名是關鍵。

兄弟此役由本季成績大翻身的吳哲源把關，先發6局被敲9安打、失4分（責失1分），最要命的錯誤出現在第一局、兩出局後，先被李凱威掃出二壘打，林智勝的打席出現第3顆好球，但捕手福來喜未能接進手套，不死三振讓龍隊延續攻勢，谷德溫的安打先敲回2分，陳品捷的安打再挹注1分打點。

兄弟教頭林威助表示，吳哲源其實狀況不差，但第一局和捕手搭配有失誤，兩出局後掉3分是比較大的失誤。林威助還原這個打席所犯的錯誤，「捕手要直球，哲源丟了一個不是他配的球，雙方的認知有點錯誤。」

此役在風雨中進行，對投球、守備都是考驗，林威助認為雖有幾球外野追得很辛苦、最後落地變成安打，但雙方條件公平，當時的天氣狀況也沒辦法，「我覺得還是第一局的失誤比較嚴重，短期比賽就是盡量要求不要失誤，但失誤過後也不要一直去想失誤。」

對於不死三振給予龍隊開啟攻勢的機會，龍隊教頭葉君璋也坦言，「像這種比賽，可能有一個play不好的，就會給對方很大的機會。」

兄弟明天回到洲際再拚晉級，林威助強調必須減少失誤，「比賽有輸有贏，失誤少的球隊機率就高一點，專注在當下。」

林威助 林智勝

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