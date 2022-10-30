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中職／狠角色來了！王維中扛第3戰先發 兄弟推泰樂把關

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍先發投手王維中。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手王維中。記者余承翰／攝影

味全龍隊今天以4：2擊敗中信兄弟隊，在季後挑戰賽追成1勝2敗，第3戰回到洲際棒球場，雙方先發投手推出王維中、泰樂。

龍隊今天靠鋼龍先發6.1局、霸曼後援2.2局，聯手守下勝利，總教練葉君璋也肯定兩人的表現，「兩個外籍投手表現都很好，才能讓比賽僵持到最後。」霸曼第9局雖有危機，但葉君璋認為，「這樣的比賽、這樣的張力，任何投手在投都有壓力，總歸還是表現很好。」

霸曼的定位會繼續放在牛棚，不排除明天繼續後援登場，賽後也揭曉王維中就是第3戰先發投手，葉君璋透露，「霸曼有說，如果今天投1局，他明天還可以先發，既然超過1局，那明天就是維中。」兄弟則是推出洋投泰樂。

兩軍系列賽前兩戰各取1勝，由於兄弟「保底」1勝，已握有2勝「聽牌」，明天在洲際球場交手，由泰樂負責為兄弟爭取台灣大賽門票，王維中則要替龍隊續命。

葉君璋先前被問到王維中在季後賽的角色定位時，幽默笑答「狠角色」，由於龍隊必須在前兩戰搶下1勝，才有第3戰可打，因此他在前兩戰放在牛棚待命，如今確定將在第三戰先發。

王維中 葉君璋 霸曼

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